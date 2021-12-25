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Бонусы до $180 тыс.: Apple пытается удержать некоторых сотрудников от перехода в Meta

Бонусы до $180 тыс.: Apple пытается удержать некоторых сотрудников от перехода в Meta

Apple предоставила необычные крупные бонусы на акции некоторым инженерам, чтобы удержать их от перехода к таким конкурентам, как Meta Platforms Inc, сообщает Дело со ссылкой на Bloomberg.

На прошлой неделе компания проинформировала ряд сотрудников, занимающихся проектированием микросхем, аппаратным обеспечением и отдельными группами ПО, о бонусах на акции Apple.

Срок владения акциями составляет более четырех лет, что дает стимул оставаться в компании-производителе iPhone.

Бонусы, которые стали неожиданностью для тех, кто их получил, варьировались от 50 тыс.до 180 тыс. долларов. Эта программа не относится к публичным, поэтому представитель компании из Купертино от комментариев отказался.

Отметим, Apple ведет войну талантов с компаниями в Кремниевой долине и за ее пределами, при этом Мета представляет собой особую угрозу, так как за последние несколько месяцев в нее перешли около 100 инженеров. Но Apple также переманивает ключевых сотрудников Meta.

Обе компании, вероятно, станут яростными соперниками в области гарнитур и умных часов с дополненной и виртуальной реальностью, и обе планируют крупные выпуски оборудования в течение следующих двух лет.

Выплаты не являются частью обычных компенсационных пакетов Apple, которые включают базовый оклад, акции и денежный бонус.

Apple также иногда награждает сотрудников дополнительными денежными премиями, но размер последних бонусов на акции был нетипичным и удивительно своевременным. Их получили от 10% до 20% инженеров разных подразделений.

Бонусная программа вызвала недовольство некоторых сотрудников, которые не получили акции и считают, что процесс отбора был несправедливым.

В этом году акции Apple выросли на 36%, в результате чего рыночная капитализация компании составила почти 3 триллиона долларов.

По материалам bloomberg.com
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