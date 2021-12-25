Бонусы до $180 тыс.: Apple пытается удержать некоторых сотрудников от перехода в Meta

Apple предоставила необычные крупные бонусы на акции некоторым инженерам, чтобы удержать их от перехода к таким конкурентам, как Meta Platforms Inc, сообщает Дело со ссылкой на Bloomberg.
На прошлой неделе компания проинформировала ряд сотрудников, занимающихся проектированием микросхем, аппаратным обеспечением и отдельными группами ПО, о бонусах на акции Apple.
Срок владения акциями составляет более четырех лет, что дает стимул оставаться в компании-производителе iPhone.
Бонусы, которые стали неожиданностью для тех, кто их получил, варьировались от 50 тыс.до 180 тыс. долларов. Эта программа не относится к публичным, поэтому представитель компании из Купертино от комментариев отказался.
Отметим, Apple ведет войну талантов с компаниями в Кремниевой долине и за ее пределами, при этом Мета представляет собой особую угрозу, так как за последние несколько месяцев в нее перешли около 100 инженеров. Но Apple также переманивает ключевых сотрудников Meta.
Обе компании, вероятно, станут яростными соперниками в области гарнитур и умных часов с дополненной и виртуальной реальностью, и обе планируют крупные выпуски оборудования в течение следующих двух лет.
Выплаты не являются частью обычных компенсационных пакетов Apple, которые включают базовый оклад, акции и денежный бонус.
Apple также иногда награждает сотрудников дополнительными денежными премиями, но размер последних бонусов на акции был нетипичным и удивительно своевременным. Их получили от 10% до 20% инженеров разных подразделений.
Бонусная программа вызвала недовольство некоторых сотрудников, которые не получили акции и считают, что процесс отбора был несправедливым.
В этом году акции Apple выросли на 36%, в результате чего рыночная капитализация компании составила почти 3 триллиона долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине сократят количество роддомов, а все из-за новых требованийВчера, 13:02 - 1335 8
Всего от 100 евро: шведская компания вживляет подкожные чипы с COVID-паспортомВчера, 07:06 - 984 8
«Большая стройка» прибавила к годовому ВВП Украины 2,6% — исследованиеПозавчера, 21:05 - 607 7
Пенсионный возраст 2022. Кто не сможет выйти на пенсию в 60 по новым правиламВчера, 08:00 - 10127 6
2000 евро с человека. В Испании будут штрафовать туристов-нарушителейВчера, 06:12 - 3835 5
В январе мы увидим совсем другой курс доллара — прогнозВчера, 19:00 - 4107
В Украине установили «зеленые» тарифы на 2022 годВчера, 16:05 - 2262 2
Топ-5 схем обмана работников в ПольшеВчера, 14:07 - 1657
В Украине сократят количество роддомов, а все из-за новых требованийВчера, 13:02 - 1335 8
Межбанк: праздник приближается, почему не всем будет веселоВчера, 11:55 - 1172
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)Вчера, 10:30 - 163 2
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 919 12
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1895 7
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2090
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2697 4