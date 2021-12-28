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IT сформируют основной «костяк» спроса на рынке «первички» — мнение

IT сформируют основной «костяк» спроса на рынке «первички» — мнение

Представителе IT-индустрии сформируют основной “костяк” спроса на рынке первичной недвижимости.

От них будет исходить порядка 40% всех покупок, спрогнозировал основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

“Из-за пандемии большая доля IT-специалистов работает дома, поэтому очень часто они нуждаются в дополнительной площади для создания домашнего офиса или же будут ориентироваться на наличие коворкинга или офисных помещений рядом с жильем”, – подчеркнул эксперт.

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В то же время, добавляет он, примерно треть инвесторов в этом году будут преимущественно менеджерами среднего и высшего руководящих звеньев секторов ритейла, логистики, розничной торговли.

Еще около 20% покупателей будут относиться к творческим профессиям: дизайнеры, креативные директора, маркетологи и т.д.

Более 10% покупателей – экспаты (иностранные граждане, работающие в Украине и сами украинцы, длительное время работающие за границей), а также люди старшего возраста с устоявшейся жизнью, привычками, предпочтениями.

Независимо от уровня состояния, принципов выбора жилья, в 2022 году все указанные группы покупателей будут объединять несколько общих черт:

  • желание жить среди природы с элементами уединенной жизни, но недалеко от большого города;
  • желание жить в современных домах, возведенных с использованием новейших технологий и современных эко-материалов (древесины, камня и т.д.);
  • жить в среде себе подобных людей.

“Застройщики, реализуя масштабные проекты, постараются учесть потребности всех категорий покупателей, создавая отдельные дома под требования конкретной целевой аудитории. В настоящее время это возможно преимущественно в объектах формата новых городов, которые будут строиться с нуля”, – подмечает Подвысоцкий.

Такие объекты, говорит он, следует считать новыми “городами-спутниками”, возведение которых будет органично вплетено в существующую окружающую среду.

По материалам УБР
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