Рынок недвижимости разогревается, но о ценовом пузыре речь не идет, - НБУ

Стоимость жилья, которое приобреталось за счет кредитных средств в III квартале 2021 года, была на 14% выше, чем в 2020 году. Рынок разогревается, но о ценовом пузыре сейчас речь не идет.
Об этом свидетельствует «Отчет о финансовой стабильности, декабрь 2021 года» Национального банка Украины.
Как отмечается в отчете, в 2021 году осенью цена недвижимости в новостройках в гривне росла в пределах 10−15% г/г. Цены на жилье на вторичном рынке растут в среднем на несколько процентных пунктов быстрее.
Рост цен является следствием действия набора факторов, которые несколько отличаются в зависимости от сектора рынка недвижимости, добавили в НБУ.
На рынке новостроек ключевым фактором роста цен является себестоимость строительства. В октябре цены жилищного строительства выросли на 16% г/г. Эти цены и раньше росли быстрее стоимости жилья.
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«Рост себестоимости долго не отражался в ценах на жилье. Прежде всего — из-за вялого состояния рынка в кризисный период. Пока застройщики не могли переложить свои более высокие затраты на потребителей, из-за довольно хилого спроса, они работали с низкой маржинальностью. Некоторое оживление спроса позволило застройщикам отреагировать на рост себестоимости более высокими ценами на жилье», — говорится в документе.
По данным НБУ, цены на вторичном рынке движутся параллельно с ценами новостроек и выше на размер премии за готовность жилья, соответственно более низкие риски и более высокая ликвидность.
Основным драйвером цен на вторичном рынке недвижимости сейчас является спрос и ожидание его оживления из-за роста доходов домохозяйств. Дополнительным двигателем этого сегмента является ипотечное кредитование. Доступ к кредитным средствам, безусловно, подпитывает покупательскую активность. Пока доля сделок на рынке жилья, финансируемых за счет кредитов, является малой, ипотека прямо не определяет ценовую динамику. В то же время с середины 2020 года вместе со стартом активного ипотечного кредитования корреляция между ценой жилья и объемами кредитов заметно выросла, отметили в НБУ.
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