Штрафные баллы за нарушения ПДД — законопроект

Народные депутаты из фракции “Слуга народа” внесли в Раду законопроект, который предусматривает начисление штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

Документ зарегистрирован на сайте парламента под номером 6502.

Проект предусматривает, что нарушения правил будут оцениваться в диапазоне от одного до пяти штрафных баллов. Когда “накопится” 12 баллов, то действие водительского удостоверения будет приостановлено. Для тех, кто находится за рулем менее года, такая санкция вводится уже после восьми пунктов.

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Штрафные баллы будут ранжироваться в зависимости от нарушения. Так, в один балл оцениваются неправильное использование ремней безопасности и несоблюдение правил перевозки детей.

Два балла предусмотрены за превышение скорости на 20 км/час, нарушения правил проезда перекрестков, обгона, остановок общественного транспорта, несоблюдение дистанции, использование за рулем мобильного телефона.

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Три балла должны начисляться за превышение скоростного режима на 50 км/час, непредоставление проезда скорой, пожарным, а также полицейским машинам. Такое начисление предусмотрено и за превышение количества пассажиров в маршрутном транспорте.

Пять баллов — за побег с места ДТП, нарушение правил проезда через железную дорогу, а также за неправильное использование световых и звуковых сигналов.

Приостановку действия прав водитель может оспорить в суде, но в процессе рассмотрения дела он ездить не сможет.

Штраф за вождение после превышения допустимого числа штрафных баллов составит 3 400 гривен.

Штрафные баллы будут аннулироваться после 365 дней.