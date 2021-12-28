Растет количество утилизированных авто: какие модели «списывают» украинцы

С начала 2021 года украинцы сняли с учета для выбраковки более 15 тысяч авто, большинство из которых — легковые автомобили. В Институте исследований авторынка проанализировали, для чего это делают и какие модели чаще всего «списывали» украинцы.
Интересные цифры. С января по ноябрь 2021 года в связи с выбраковкой было снято с учета 15 056 транспортных средств-легковушек, грузовиков и автобусов:
Самыми популярными среди «утилизированных» моделей в 2021 году были транспортные средства советского, российского и украинского производства. В топ-30 выбракованных машин отсутствуют автомобили производства других стран.
Количество выбракованных транспортных средств росло почти ежемесячно в течение 2021 года. Суммарное количество таких ТС в течение января-ноября 2021 года оказалась почти на 40% больше, чем в 2020. На это может быть несколько причин:
Впрочем, реальное количество транспорта, выбывшего из эксплуатации, в разы больше, отмечают эксперты Института исследований авторынка. По их оценкам, ежегодно в Украине из движения выбывает несколько сотен тысяч ТС. Такие выводы можно сделать из того, что уровень автомобилизации в Украине растет несущественно. Следовательно, количество автомобилей, которые украинцы перестают регулярно эксплуатировать, примерно равно количеству «свежих» автомобилей, пополняющих отечественный автопарк — около 600 тысяч.
Где и как «завершают «свою жизнь отработавшие свое транспортные средства, можно лишь догадываться. Как писал Институт исследований авторынка, в Украине отсутствует ответственность за неправильно утилизированное или брошенного на улице авто. Отсутствует контроль даже тех автомобилей, которые были официально сняты с учета в Сервисных центрах с целью выбраковки. Поэтому к вопросу выбраковки и утилизации старых автомобилей необходимо будет обязательно вернуться и предложить практичное и действенное решение, выгодное гражданам, государству и бизнесу.
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