Растет количество утилизированных авто: какие модели «списывают» украинцы

С начала 2021 года украинцы сняли с учета для выбраковки более 15 тысяч авто, большинство из которых — легковые автомобили. В Институте исследований авторынка проанализировали, для чего это делают и какие модели чаще всего «списывали» украинцы.

Интересные цифры. С января по ноябрь 2021 года в связи с выбраковкой было снято с учета 15 056 транспортных средств-легковушек, грузовиков и автобусов:

54% из них принадлежали физическим лицам, остальные 46 — юридическим (частным фирмам и государственным организациям);

большинство «списанных» транспортных средств были легковыми (64%);

средний возраст транспортных средств, выбракованных в течение января-ноября — 24,8 года.

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Самыми популярными среди «утилизированных» моделей в 2021 году были транспортные средства советского, российского и украинского производства. В топ-30 выбракованных машин отсутствуют автомобили производства других стран.

Количество выбракованных транспортных средств росло почти ежемесячно в течение 2021 года. Суммарное количество таких ТС в течение января-ноября 2021 года оказалась почти на 40% больше, чем в 2020. На это может быть несколько причин:

во-первых, по словам аналитиков, успешно работает автоматическая фиксация правонарушений. Количество камер растет. Идет речь о введении обязательного техосмотра частного автотранспорта в 2021 году. Люди опасаются потенциальных проблем, которые могут появиться в случае, если автомобиль фактически будет сдан «на металлолом», однако будет числиться в базе Сервисных центров. Или же вместо утилизации продолжит ездить по дорогам, «собирая» штрафы для предыдущего (фактического) владельца авто;

во-вторых, с введением новых условий налогообложения импорта старые автомобили советской эпохи все больше теряют ценность. То, что раньше «возвращали к жизни» любой ценой, сейчас ремонтировать экономически невыгодно. Эта часть украинского автопарка замещается хоть подержанными, но все же более новыми автомобилями иностранного производства;

в-третьих, те же новые правила растаможки снизили ценность документов на автомобиль. Раньше из-за закрытости авторынка были популярными разнообразные схемы, когда автомобили покупали «под документы». Сейчас ценность документов, особенно на подержанные автомобили, снизилась практически до нуля;

*в-четвертых, поскольку почти половину из всех транспортных средств выбраковывают юридические лица, это может быть следствием массовых инвентаризаций и упорядочений имущества как частных, так и государственных организаций.

Впрочем, реальное количество транспорта, выбывшего из эксплуатации, в разы больше, отмечают эксперты Института исследований авторынка. По их оценкам, ежегодно в Украине из движения выбывает несколько сотен тысяч ТС. Такие выводы можно сделать из того, что уровень автомобилизации в Украине растет несущественно. Следовательно, количество автомобилей, которые украинцы перестают регулярно эксплуатировать, примерно равно количеству «свежих» автомобилей, пополняющих отечественный автопарк — около 600 тысяч.

Где и как «завершают «свою жизнь отработавшие свое транспортные средства, можно лишь догадываться. Как писал Институт исследований авторынка, в Украине отсутствует ответственность за неправильно утилизированное или брошенного на улице авто. Отсутствует контроль даже тех автомобилей, которые были официально сняты с учета в Сервисных центрах с целью выбраковки. Поэтому к вопросу выбраковки и утилизации старых автомобилей необходимо будет обязательно вернуться и предложить практичное и действенное решение, выгодное гражданам, государству и бизнесу.