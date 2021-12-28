Nissan остановил завод в Барселоне и готовится к его продаже

Руководители Nissan еще весной 2021 года решили закрыть свой завод в Барселоне, однако что его ждет в будущем, так и не решили. Автозавод компании QEV Technologies сейчас называют главным кандидатом на покупку. Об этом сообщает centr-avto.com.ua.
Nissan Motor Iberica – официальное название завода в Барселоне. Конкретно он попал под программу оптимизации ресурсов японской компании Nissan. Центр электрификации в Европе – площадка в Сандерленде (Британия), куда компания Nissan вкладывает свои дополнительные инвестиции, размером в 1 миллиард фунтов стерлингов. А значит, предприятие в Испании осталось вне дела.
Читайте также: Nissan показала четыре автомобиля будущего
Завод Nissan Motor Iberica планировали закрыть еще в конце 2020 года. Испанские власти, которые переживали за 3 тысячи рабочих, обратились с просьбой отложить остановку завода до декабря 2021 года.
17 декабря был выпущен пресс-релиз с информацией о пикапе Nissan Navara, который стал последним собранным автомобилем, сошедшим с конвейера завода. На этом история Nissan Motor Iberica завершилась.
Завод Nissan Motor Iberica был запущен в 1983 году. Первоначально там производили рамные внедорожники Patrol, ставшие первыми японскими автомобилями, локализованными в Европе. Впоследствии испанскую «прописку» получили такие модели:
В состав Motor Iberica вместе с основным цехом сборки также входят заводы-сателлиты. Один из них был задействован для штамповки, другой – для выпуска рам и деталей подвесок.
Завод Nissan Motor Iberica за время своего существования выпустил 3 345 000 автомобилей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Имеют ли право коммунальщики «отрезать» газ и что делатьВчера, 08:48 - 1858 18
Как правильно заряжать смартфон, чтобы не испортить батареюВчера, 04:10 - 6782 10
Американский миллиардер прогнозирует обесценивание доллараВчера, 11:26 - 7195 6
Индексация заработной платы: когда и по каким правилам производитсяВчера, 09:03 - 3489 3
Что такое овердрафт и как его оформитьВчера, 10:01 - 1295 2
Как поделить наследство без завещанияВчера, 14:03 - 11646
Американский миллиардер прогнозирует обесценивание доллараВчера, 11:26 - 7195 6
Как правильно заряжать смартфон, чтобы не испортить батареюВчера, 04:10 - 6782 10
Названа типичная ошибка при уплате штрафов за нарушение ПДДВчера, 19:36 - 4765 1
Индексация заработной платы: когда и по каким правилам производитсяВчера, 09:03 - 3489 3
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавирусаПозавчера, 10:33 - 564 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 841 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1912 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2707 11
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2611