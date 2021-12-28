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Nissan остановил завод в Барселоне и готовится к его продаже

Nissan остановил завод в Барселоне и готовится к его продаже

Руководители Nissan еще весной 2021 года решили закрыть свой завод в Барселоне, однако что его ждет в будущем, так и не решили. Автозавод компании QEV Technologies сейчас называют главным кандидатом на покупку. Об этом сообщает centr-avto.com.ua.

Nissan Motor Iberica – официальное название завода в Барселоне. Конкретно он попал под программу оптимизации ресурсов японской компании Nissan. Центр электрификации в Европе – площадка в Сандерленде (Британия), куда компания Nissan вкладывает свои дополнительные инвестиции, размером в 1 миллиард фунтов стерлингов. А значит, предприятие в Испании осталось вне дела.

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Завод Nissan Motor Iberica планировали закрыть еще в конце 2020 года. Испанские власти, которые переживали за 3 тысячи рабочих, обратились с просьбой отложить остановку завода до декабря 2021 года.

17 декабря был выпущен пресс-релиз с информацией о пикапе Nissan Navara, который стал последним собранным автомобилем, сошедшим с конвейера завода. На этом история Nissan Motor Iberica завершилась.

Завод Nissan Motor Iberica был запущен в 1983 году. Первоначально там производили рамные внедорожники Patrol, ставшие первыми японскими автомобилями, локализованными в Европе. Впоследствии испанскую «прописку» получили такие модели:

  • Terrano II
  • Pathfinder
  • Navara
  • Serena
  • Primastar
  • NV200
  • Pulsar.

В состав Motor Iberica вместе с основным цехом сборки также входят заводы-сателлиты. Один из них был задействован для штамповки, другой – для выпуска рам и деталей подвесок.

Завод Nissan Motor Iberica за время своего существования выпустил 3 345 000 автомобилей.

По материалам Судебно-юридическая газета
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