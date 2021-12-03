Nissan показала четыре автомобиля будущего

Nissan Ambition 2030 — новая стратегия автомобильной компании, раскрывающая основные планы. К 2030 году выпустят 23 электрифицированных автомобиля, из которых 15 будут полностью электрическими.
Также компания показала своё видение транспортных средств будущего.
Nissan заявляет, что ориентируется на экологические и социальные потребности клиентов, поэтому собирается стать более чистой и безопасной компанией, поддерживающий инклюзивный мир. Руководство концерна рассчитывает выйти на нулевой углеродный баланс к 2050 году, постепенно внедряя технологии, которые приводят к сокращению выбросов углекислого газа.
Nissan Chill-Out — электрический кроссовер следующего поколения на базе платформы CMF-EV с двухмоторным полным приводом e-4ORCE.
Фото: 4pda.to
Nissan Surf-Out — полноприводный электрический пикап с закрывающимся багажником. Наличие традиционных розеток позволяет подключать к нему разные бытовые приборы во время выезда на природу.
Фото: 4pda.to
Nissan Max-Out — электрический полноприводный кабриолет, рассчитанный на двух человек. Пассажирское сиденье может сдвигаться назад, давая больше пространства для отдыха.
Фото: 4pda.to
Nissan Hang-Out — компактный кроссовер с просторным салоном, внутри которого можно устроить настоящий кинотеатр, а четыре сиденья можно развернуть друг к другу для общения во время поездки или отдыха.
Фото: 4pda.to
Для осуществления своих планов Nissan намерена нанять более 3000 новых сотрудников.
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