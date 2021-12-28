Почему рынок земли не повлияет на сельское хозяйство в 2022 году — эксперт

Открытие рынка земли не будет существенно влиять на доходную часть аграрного сектора украинской экономики в 2022 году, отмечает в своей статье для ZN.UA бывший первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

По его словам, возможность покупать-продавать землю и не могла что-то кардинально изменить в отечественном сельском хозяйстве с точки зрения экономических процессов, поскольку последние десять лет вся украинская земля находится в экономическом обороте, то есть приносит ренту владельцу и арендатору, как ей и приписано экономической теорией.

«Да, землю используют на условиях аренды, но какое это имеет значение для подсолнечника? Все, кто хотел инвестировать в украинскую землю, приносящую 700−1000 дол. EBITDA (прибыли к уплате налогов, процентов и амортизации) с гектара, уже давно инвестировали. Включая иностранцев. … А потому все рассказы о безумном росте ВВП, притоке инвестиций и счастье всех крестьян, которые одновременно продадут свою землю и продолжат получать из нее высшую аренду, — не более чем неудачные пропагандистские штампы», — подчеркивает Мартынюк.

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Он добавляет, что вероятность продажи обрабатываемой земли создала дополнительную зону риска для арендаторов, как малых, так и крупных, в случае выкупа земли посреди поля. А также риски для других отраслей.

«Зачем тебе новый элеватор, если у тебя не будет земли, чтобы вырастить кукурузу, которая должна в том элеваторе храниться? В свою очередь, это запускает мультипликатор отрицательных процессов в других отраслях: строители не построят элеватор, производитель элеваторного оборудования его не продаст, металлурги продадут меньше металла, рабочие места в городской и сельской местностях сократятся. То есть, все будет ровно наоборот от правительственного прогноза», — отмечает экс-замминистра.

По словам эксперта, нынешние соглашения на рынке земли — это скорее оформление сделок относительно ранее выкупленной, но не переоформленной на нового собственника из-за моратория земли. Поэтому и цена таких сделок минимальна и идентична нормативной денежной оценке земли.

«Средняя цена земли в 2022 году будет медленно расти примерно на коэффициент инфляции, количество сделок будет увеличиваться за счет повышения активности нотариусов, будут преобладать, как и в 2021 году, соглашения, узаконивающие ранее заключенные теневые сделки купли-продажи», — подытожил Мартынюк.