Что нужно знать о денежной оценке земельных участков в Украине

Finance.ua как портал, который следит за рынком земли, рассказывает, какие бывают виды денежной оценки земельных участков и для каких земель они проводятся.
Как пишет портал «Я и закон», в соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об оценке земель», денежная оценка земельных участков в зависимости от назначения и порядка проведения может быть нормативной и экспертной.
Нормативная денежная оценка земельных участков используется для того, чтобы определить размер земельного налога, госпошлины при мене, наследовании (кроме случаев наследования наследниками первой и второй очереди по закону (как случаев наследовании ими по закону, так и случаев наследования ими по завещанию) и по праву представления, а также случаев наследования собственности, стоимость которой облагается по нулевой ставке) и дарении земельных участков согласно закону, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, стоимости земельных участков площадью более 50 гектаров для размещения открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, а также при разработке показателей и механизмов экономического стимулирования рационального использования и охраны земель.
Экспертная денежная оценка земельных участков и прав на них проводится с целью определения стоимости объекта оценки. Такая оценка земельных участков используется при осуществлении гражданско-правовых соглашений относительно земельных участков и прав на них, кроме случаев, определенных этим Законом, а также другими законами.
В соответствии со статьей 18 Закона Украины «Об оценке земель» нормативная денежная оценка земельных участков проводится:
В пределах населенного пункта средняя (базовая) стоимость одного квадратного метра земель дифференцируется по экономико-планировочным зонам, которые устанавливаются на основе экономической оценки территории населенного пункта, с учетом таких факторов:
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По результатам нормативной денежной оценки земель составляется техническая документация. Согласно Закону Украины «Об оценке земель», техническая документация утверждается соответствующим сельским, поселковым, городским советом.
Данные о нормативной денежной оценке отдельного земельного участка оформляются по заявлению заинтересованного лица как выписка из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка. Такая выписка выдается органами, осуществляющими ведение Государственного земельного кадастра.
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