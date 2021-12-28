Что нужно знать о денежной оценке земельных участков в Украине

Finance.ua как портал, который следит за рынком земли, рассказывает, какие бывают виды денежной оценки земельных участков и для каких земель они проводятся.

Как пишет портал «Я и закон», в соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об оценке земель», денежная оценка земельных участков в зависимости от назначения и порядка проведения может быть нормативной и экспертной.

Нормативная денежная оценка земельных участков используется для того, чтобы определить размер земельного налога, госпошлины при мене, наследовании (кроме случаев наследования наследниками первой и второй очереди по закону (как случаев наследовании ими по закону, так и случаев наследования ими по завещанию) и по праву представления, а также случаев наследования собственности, стоимость которой облагается по нулевой ставке) и дарении земельных участков согласно закону, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, стоимости земельных участков площадью более 50 гектаров для размещения открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, а также при разработке показателей и механизмов экономического стимулирования рационального использования и охраны земель.

Экспертная денежная оценка земельных участков и прав на них проводится с целью определения стоимости объекта оценки. Такая оценка земельных участков используется при осуществлении гражданско-правовых соглашений относительно земельных участков и прав на них, кроме случаев, определенных этим Законом, а также другими законами.

В соответствии со статьей 18 Закона Украины «Об оценке земель» нормативная денежная оценка земельных участков проводится:

расположенных в пределах населенных пунктов независимо от их целевого назначения — не реже чем один раз в 5−7 лет;

расположенных за пределами населенных пунктов земельных участков сельскохозяйственного назначения — не реже чем один раз в 5−7 лет, а несельскохозяйственного назначения — не реже чем один раз в 7−10 лет.

В пределах населенного пункта средняя (базовая) стоимость одного квадратного метра земель дифференцируется по экономико-планировочным зонам, которые устанавливаются на основе экономической оценки территории населенного пункта, с учетом таких факторов:

неоднородность функционально-планировочных качеств территории;

доступность к центру населенного пункта, местам концентрации трудовой деятельности, центрам общественного обслуживания, массовому отдыху;

уровень инженерного обеспечения и благоустройства территории;

уровень развития сферы обслуживания населения;

экологическое качество территории;

привлекательность среды: разнообразие мест приложения труда, наличие историко-культурных и природных памятников и тому подобное.

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По результатам нормативной денежной оценки земель составляется техническая документация. Согласно Закону Украины «Об оценке земель», техническая документация утверждается соответствующим сельским, поселковым, городским советом.

Данные о нормативной денежной оценке отдельного земельного участка оформляются по заявлению заинтересованного лица как выписка из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка. Такая выписка выдается органами, осуществляющими ведение Государственного земельного кадастра.

Справка Finance.ua:

в ноябре 2021 года Кабмин утвердил новую унифицированную Методику нормативной денежной оценки земельных участков;