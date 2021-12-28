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На фоне рекордных продаж акции Tesla выросли на 13,5% (+$143,8 млрд к капитализации)

На фоне рекордных продаж акции Tesla выросли на 13,5% (+$143,8 млрд к капитализации)

За последние годы Tesla существенно нарастила продажи и улучшила свое финансовое положение, что наглядно отражается в стоимости ее ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг компании повысилась на 13,5% (до 1 199,78 доллара) спустя сутки после отчета о поставках автомобилей в 2021 году.

2 января Tesla отчиталась о поставках — компания Илона Маска выпустила 930 422 и продала 936 172 электрокара, что почти вдвое больше показателей 2020 года. В четвертом квартале компания выпустила и доставила клиентам более 300 тыс. автомобилей, установив для себя новый рекорд.

Реакция фонового рынка не заставила себя долго ждать — после открытия торгов 3 января котировки Tesla моментально рванули вверх и к закрытию достигли почти 1200 долларов за ценную бумагу (+13,53% к закрытию предыдущей сессии). Всего за один день капитализация Tesla увеличилась на $143,8 млрд и достигла $1,2 трлн. Это крупнейший суточный прирост в истории компании.

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В 2020 году компания Илона Маска обошла Toyota и с тех пор удерживает титул самой дорогой публичной компании на автомобильном рынке. Также Tesla входит в топ-5 самых дорогих публичных американских компаний.

До Apple с ее $3 трлн капитализации Tesla еще далеко, но такими темпами компания Илона Маска может относительно быстро догнать производителя iPhone.

Tesla впервые достигла капитализации в $1 трлн в октябре 2021 года, причем она сделала это быстрее всех остальных «трилионников» — через 11 лет после выхода компании на биржу. На фоне роста акций Илон Маск (ему принадлежит примерно пятая часть всех акций Tesla) стал самым богатым человеком на планете. В конце октября состояние главы Tesla достигло $300 млрд. Сейчас Forbes в своем рейтинге, обновляемом в реальном времени, оценивает состояние Маска в $304,2 млрд, а Bloomberg — в $304 млрд.

По материалам Процесс
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