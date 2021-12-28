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Автодом на базе Tesla Cybertruck собрал предзаказов на 100 миллионов долларов (видео)

Автодом на базе Tesla Cybertruck собрал предзаказов на 100 миллионов долларов (видео)

Пока Tesla Cybertruck, презентованный Илоном Маском в 2019 году, так и не появился на свет. Но несмотря на это, автомобиль уже получил модификацию в виде складного дома от компании Stream It.

Количество предварительных заказов на декабрь превысило 100 миллионов долларов. На YouTube-канале CyberLandr показали видео, как работает новинка.

Компания Stream It продает дом за 49 995 долларов (примерно 1 359 864 грн). Ну и конечно, почти столько же надо будет заплатить за сам Tesla Cybertruck в базовой комплектации. Более 2000 человек оформили заказ и внесли депозит в размере от 3 тыс. до 5 тыс. долларов.

CyberLandr – это конструкция, которая в собранном состоянии вмещается в кузов Tesla Cybertruck, а когда ее разворачиваешь – она превращается в полноценный небольшой дом. В нем есть кухня, спальня и даже – рабочий кабинет. С электричеством помогает солнечная панель, интегрированная в крышу модуля, которая выдает до 500 Вт.

Это не первая компания, создавшая приложение к популярному электропикапу. Например, в ноябре компания FORM представила свое видение кемпинга Cybertruck: складной жилой модуль, который также размещается в кузове, но в развернутой форме он не выглядит как надстройка, а является отдельным жилым блоком с площадью 6,6 квадратных метра.

Но пока компания Tesla наконец запустит производство Cybertruck, возможно появится еще много различных аксессуаров.

По материалам ТСН
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