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«АвтоКрАЗ» набирает работников и готов платить до 25 тысяч гривен

«АвтоКрАЗ» набирает работников и готов платить до 25 тысяч гривен

Украинский производитель большегрузных автомобилей «АвтоКрАЗ» из-за увеличения объемов производства начал набирать персонал и готов платить им заработную плату в 15−25 тысяч гривен, заявил генеральный директор предприятия Роман Черняк.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Кременчугскую газету.

«Как все предприятия отрасли, мы сталкиваемся с проблемой отсутствия квалифицированных кадров. Из-за увеличения объемов производства, в соответствии с планом на 2022 год, мы начали набирать специалистов разных специальностей: это и сварщики металла, и маляры, и станочники, и слесари», — отметил он.

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Также Черняк добавил, что предприятие ищет работников на новые специальности, которых на заводе ранее не было — специалистов по 3D-моделированию, программистов, операторов больших мощных электронных комплексов.

«Наша задача выпускать не просто машины, а авто высокого качества, которые бы конкурировали с зарубежными аналогами. Качество и люди — это то, что нам нужно. Люди хотят конкурентную зарплату и мы идем на это. Мы готовы платить 15−25 тыс. гривен на руки специалистам новых специальностей, тем, кто придет к нам работать», — подчеркнул генеральный директор предприятия.

Черняк говорит, что предприятие готово платить с 1 января повышенную зарплату всем работникам. «Она повысится до уровня средней зарплаты в области машиностроения, средней зарплаты в городе», — подытожил он.

Напомним, ранее «АвтоКрАЗ» отправил партию полноприводных трехосных грузовиков КрАЗ-6322 (колесная формула 6×6) в Европейский Союз. Также завод приступил к изготовлению продукции, ранее ему не свойственной, например, геолокационного прицепа для компании Ferrexpo.

«Мы осваиваем новые рынки сбыта и новые ниши продукции, ранее нам не свойственные: от производства геолокационных прицепов для компании Ferrexpo — до новых видов кранов и пожарной техники. Кроме того, предприятие активно участвует в тендерах и закупках, проводимых по Украине для коммунального, военного секторов и коммерческих структур», — отметил гендиректор «АвтоКрАЗа» Роман Черняк. «Мы формируем портфель заказов на 2022 год и видим его в общей сложности в объеме в год до 1000 автомобилей разных моделей и модификаций», — добавил он.

По материалам Центр транспортных стратегий
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