Стоимость немецких автомобилей люкс-класса за год подскочила на четверть

Выручка BMW, Audi (входит в концерн Volkswagen AG) и Mercedes-Benz (подразделение Daimler AG) в расчете на каждый проданный автомобиль взлетела почти на четверть с 2019 года.
Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на данные исследования банка Stifel, проведенного по заказу издания.
Газета отмечает, что впервые за несколько десятилетий ситуация в автопроме изменилась: если ранее автоконцерны выпускали больше машин, чем могли продать, и предлагали потребителям скидки, чтобы обогнать конкурентов, то сейчас резко упало автопроизводство. Так, по итогам 2021 года дефицит автомобилей составит около 4 млн шт.
«Запасы сокращались три года подряд из-за ограниченного предложения, – заявил аналитик Stifel Даниэль Шварц. – Мы еще такого не видели».
В результате, выручка Mercedes-Benz к концу третьего квартала 2021 года выросла до более 54 тыс. евро в расчете на один произведенный автомобиль по сравнению с 38 тыс. евро в 2019 году (хотя продажи компании упали на 30%, ее выручка снизилась менее чем на 1%).
Audi увеличила показатель выручки с одного автомобиля до 57,5 тыс. евро с 46 тыс. евро.
BMW, которая меньше пострадала от дефицита микрочипов и не так сократила производство, как конкуренты, зафиксировала более скромный рост показателя выручки на автомобиль — до 38 тыс. с 36 тыс. евро.
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