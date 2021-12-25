Авиакомпания «Новой почты» начнет полеты в апреле 2022 года

Собственная авиакомпания «Новой почты» Supernova Airlines рассчитывает получить сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года.
Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе почтового оператора.
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Наличие этого документа позволит новому авиаперевозчику приступить к полетам. На старте парк Supernova Airlines будет иметь два самолета. Это необходимый минимум для прохождения сертификации согласно украинским правилам.
В «Новой почте» рассказали, что предварительное соглашение на поставку первого воздушного судна уже достигнуто, и компания продолжает переговоры о получении второго авиалайнера.
Тип самолета, который будет использовать Supernova Airlines, в почтовом операторе не называют. Однако швейцарское издание для авиационных специалистов ch-aviation.com со ссылкой на свои источники указывает, что речь идет о грузовой версии узкофюзеляжного самолета Boeing 757−200. Этот авиалайнер может летать на дальние расстояния без промежуточных посадок на дозаправку.
Сразу после получения сертификата эксплуатанта Supernova Airlines начнет оформлять разрешения для полетов в Европу, США и Китай.
Первоначальная маршрутная сеть будет включать направления на Ближнем Востоке, далее в нее включат города Европы.
«Основными направлениями Supernova Airlines станут США и Китай. Мы рассчитываем начать полеты туда в августе 2022 года», — отметили в «Новой почте» в комментарии avianews.com.
«Новая почта» зарегистрировала дочернюю авиакомпанию 1 октября 2021 года и внесла в уставной капитал 70 млн грн. Она будет подчиняться компании «Новая почта Глобал», которая ответственна за международную доставку.
Гендиректором Supernova Airlines стал Ярослав Красножон. До этого он возглавлял авиакомпанию с турецкими инвестициями Atlasjet Ukraine.
Новый авиаперевозчик будет обслуживать только международные рейсы и не будет совершать рейсы по Украине.
Базовыми аэропортами Supernova Airlines станут Борисполь и Львов. Их выбрали потому, что там расположены центральные сортировочные станции подразделения «Новая почта Глобал».
С помощью собственной авиакомпании почтовый оператор хочет сохранить скорость доставки при росте числа посылок. Сейчас почтовый оператор использует услуги сторонних авиакомпаний.
21 декабря «Новая почта Глобал» зафрахтовала самолет Ан-124 Руслан у «Авиалиний Антонова», чтобы доставить в Киев 135 тыс. посылок из китайских магазинов, доставка которых по разным причинам была задержана в декабре.
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