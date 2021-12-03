Украина может начать производить лекарства и вакцины от COVID в 2022 году

В Министерстве здравоохранения надеются, что Украина уже в следующем году сможет начать производить лекарства и вакцины от коронавируса. Речь идет о производстве по патенту двух американских фармацевтических компаний Pfizer и Merck.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Голос Америки».
Читайте также: Договор с Pfizer подписан. Украина планирует купить лекарства от коронавируса «Паксловид»
«Украина мечтает производить и таблетки, и вакцины. И мы обращались к производителям. Если посмотреть сегодня, то мы в шорт-листе и Pfizer и Merck — Украина как потенциальная страна для локализации производства или для того, чтобы мы по патенту производили на территории нашей страны», — рассказал Ляшко.
По его словам, для этого у нашей страны есть возможности, а также государство зарекомендовало себя как надежного партнера:
«То партнерство, которое сейчас происходит между нами и Соединенными Штатами Америки, нам дает надежду, что мы это все сделаем», — резюмировал Ляшко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине женщин обязали встать на воинский учетВчера, 12:23 - 4062 58
Украина вслед за странами ЕС может сократить срок действия COVID-сертификатовВчера, 11:49 - 1412 11
Обязаны ли граждане декларировать средства на депозитных счетахВчера, 14:02 - 13723 7
СБУ разоблачила самопровозглашенного «президента», который успел сформировать «теневое правительство»Вчера, 11:11 - 2015 7
В Украине повысили тарифы на распределение газаВчера, 15:02 - 1381 6
Правила распределения ФЛП по группам хотят изменить: что предлагаютВчера, 13:02 - 15450 1
Обязаны ли граждане декларировать средства на депозитных счетахВчера, 14:02 - 13723 7
80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія CityВчера, 16:00 - 4796 1
Что должно быть в автомобиле по законуВчера, 20:01 - 4624
В Украине женщин обязали встать на воинский учетВчера, 12:23 - 4062 58
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1788
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2329 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2442
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 646
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1985 1