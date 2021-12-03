Украина может начать производить лекарства и вакцины от COVID в 2022 году

В Министерстве здравоохранения надеются, что Украина уже в следующем году сможет начать производить лекарства и вакцины от коронавируса. Речь идет о производстве по патенту двух американских фармацевтических компаний Pfizer и Merck.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Голос Америки».

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«Украина мечтает производить и таблетки, и вакцины. И мы обращались к производителям. Если посмотреть сегодня, то мы в шорт-листе и Pfizer и Merck — Украина как потенциальная страна для локализации производства или для того, чтобы мы по патенту производили на территории нашей страны», — рассказал Ляшко.

По его словам, для этого у нашей страны есть возможности, а также государство зарекомендовало себя как надежного партнера:

«То партнерство, которое сейчас происходит между нами и Соединенными Штатами Америки, нам дает надежду, что мы это все сделаем», — резюмировал Ляшко.