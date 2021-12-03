Киев предоставил бизнесу доступных кредитов на 1 млрд грн

В 2021 году программой финансово-кредитной поддержки от города воспользовались почти 300 столичных предприятий малого и среднего бизнеса. Общая сумма предоставленных доступных кредитов составила почти 1 млрд грн.

Об этом в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества и банками-партнерами заявил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

«Муниципальная программа поддержки бизнеса действует с 2017-го, но именно во время карантинных ограничений мы существенно увеличили ее финансирование. У предпринимателей есть возможность получить кредит на развитие бизнеса до 50 млн грн. 99% от процентной ставки компенсирует город. Это действенный инструмент для создания новых рабочих мест, увеличения поступлений в бюджет. Это направление для нас приоритетное. Мы и в дальнейшем будем максимально поддерживать самозанятых киевлян, стимулировать малый и средний бизнес», – прокомментировал Алексей Кулеба.

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По программе финансово-кредитной поддержки в этом году почти 300 предприятий малого и среднего бизнеса в столице получили кредиты по минимальной ставке. Сумма займов составила почти 1 млрд грн.

Условия программы:

предприниматели города могут получить финансирование на реализацию своих инвестиционных проектов на сумму до 50 млн грн;

максимальный срок предоставления ФКП не превышает 6 лет.

Алексей Кулеба проинформировал, что в программе принимают участие 14 банков-партнеров.

«Уверен, это важный стимул для бизнеса – развивать город путем инвестирования в собственное дело. Партнерство КГГА, депутатов, банковских учреждений и предпринимателей – мощная синергия для работы на результат. Мы были одними из первых, кто поддержал программу. В этом году 75 предпринимателей получили компенсацию по кредитам в нашем банке», – прокомментировал заместитель директора Киевской областной дирекции АБ «Укргазбанк» Сергей Чигринец.

Благодаря городской финансово-кредитной программе только в этом году в Киеве создано 1200 новых рабочих мест, в бюджеты всех уровней поступило почти 160 миллионов гривен налогов и сборов.

Сегодня в Киеве работают более 100 тысяч малых и средних предприятий, где заняты почти 1 млн жителей столицы.