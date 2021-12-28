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Bentley представила новую спецверсию кроссовера Bentayga (фото)

Bentley представила новую спецверсию кроссовера Bentayga (фото)

Британская компания Bentley презентовала новую лимитированную версию своего кроссовера Bentayga, которая получила название Outdoor Pursuits Specifications.

Всего будет произведено 11 экземпляров, которые получат ряд отличий от стандартного варианта.

Новинка от подразделения Mulliner имеет особый интерьер с деревянными вставками, вышивкой в виде деревьев на сиденьях, рядом элементов на центральной консоли с отделкой твидовой тканью Sand Herringbone.

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Также со стороны пассажира находится хромированная инкрустация, символизирующая выбранные направления (рыбная ловля, верховая езда и собаководство), но при желании клиенты смогут заменить ее на логотип «Mulliner».

Кроме того на передней и дверных панелях используется темный шпон эвкалипта в сочетании с американским амбровым деревом и самшитом.

Кузов кроссоверов предлагается в оттенках Havana (коричневый), Cumbrian Green (темно-зеленый) и Magnetic (серый). Среди особенностей отметим 22-дюймовые 10-спицевые колёсные диски, подсветку порогов, приветственную проекцию, а также опционально доступна фляга в кожаном чехле.

Под капотом Bentley Bentayga Outdoor Pursuits Specifications установлен 4,0-литровый битурбированный силовой агрегат мощностью 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента, а также 6,0-литровый W12 с отдачей в 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Кроме того есть вариант с гибридной силовой установкой на базе 3,0-литровый «шестерки».

По материалам AvtoDream
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