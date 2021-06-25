Производитель виски поможет компании Bentley достичь углеродной нейтральности

Bentley, как и большинство современных автопроизводителей, ищет способы выглядеть более экологически чистым. С этой целью компания стремится стать самым экологически чистым производителем автомобилей люкс-класса в мире, а среди способов ее достижения Bentley готова на самые необычные коллаборация. Например — с производителем шотландского виски The Macallan.

Как и Bentley, эта компания взяла на себя обязательство к 2030 году достичь углеродной нейтральности. В частности, бренд хочет, чтобы уже к 2025 году все автомобили, используемые в производственно-сбытовой цыпочке, стали электрическими.

В свою очередь Bentley будет работать с производителем виски в рамках «общего пути к углеродной нейтральности», проводя инновационные исследования в области поиска экологически чистых материалов и поставщиков.

«У нас общая цель — стать лидерами в своих отраслях, стремясь к более устойчивому будущему», — отметил генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк, комментируя начало сотрудничества.

В рамках сотрудничества анонсированы совместные проекты, чтобы создать «тщательно подобранный клиентский опыт и совместные мероприятия», однако точная природа будущих кампаний не обозначена. Пока что у Bentley «винный» уклон ограничивается различными аксессуарами для своих моделей. Например, для кроссовера Bentayga в исполнении Mulliner это наборы для пикника, включающие кожаные органайзеры для хранения и перевозки шампанского и вина.