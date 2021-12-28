Электромобили зимой: насколько уменьшается запас хода в сильный мороз (исследование)

В Китае провели масштабный тест-драйв электромобилей в сильный мороз. Не секрет, что в холодную погоду батарея электромобиля быстро теряет заряд, и издание MyDrivers решило проверить, насколько уменьшается запас хода.
Испытания провели в китайском регионе Внутренняя Монголия, который славится сильными морозами. В нем приняли участие сразу 40 электрокаров и плаг-ин гибридов. Их полностью заряжали и оставляли на ночь на улице в мороз -20 градусов.
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Затем утром электрокары отправлялись в поездку по одному и тому же маршруту в городе и на трассе. В салоне каждого авто были водитель и пассажир, а климат-контроль выставляли на температуру +24 градуса.
В среднем потеря в запасе хода составила 40-60%. Самыми дальнобойными в мороз, как ни странно, оказались китайские электрокары.
Электромобили с самым большим запасом хода в мороз:
Примечательно, что меньше всего в процентном соотношении потерял бюджетный электрокар Wuling Hongguang Mini EV. Миниатюрный автомобиль проехал 103,2 км при паспортных 170 км, то есть потерял 39,3% запаса хода.
А вот известные глобальные модели проявили себя хуже, чем электрокары для китайского рынка:
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