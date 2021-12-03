Украинцы активно скупают электромобили: Топ-5 самых популярных моделей

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 905 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 76% больше, чем годом ранее. Finance.ua узнал, какие модели электромобилей чаще всего покупали украинцы.
По данным Укравтопрома, также произошел рост доли новых машин. Если в прошлом году в регистрациях BEV доля новых авто составляла 10%, то в ноябре текущего года уже 18 процентов.
Самые популярные модели:
Всего за одиннадцать месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли 7,9 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля новой техники в этом количестве составила более 13 %.
За этот период на рынке новых электромобилей наибольшим спросом пользовались:
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