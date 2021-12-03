Украинцы активно скупают электромобили: Топ-5 самых популярных моделей

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 905 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 76% больше, чем годом ранее. Finance.ua узнал, какие модели электромобилей чаще всего покупали украинцы.

По данным Укравтопрома, также произошел рост доли новых машин. Если в прошлом году в регистрациях BEV доля новых авто составляла 10%, то в ноябре текущего года уже 18 процентов.

Самые популярные модели:

самым популярным в стране легковым электромобилем остается Nissan Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 178 авто этой модели;

второй результат с большим отрывом от лидера рынка продемонстрировала Tesla Model 3. Автомобиль этой модели выбрали 64 автомобилиста;

на третьем месте Chevrolet Bolt-46 машин;

четвертым по популярности стал электромобиль Volkswagen e-Golf – 43 шт.;

замыкают ТОП -5 рынка легковых электромобилей месяца сразу две модели: Renault Zoe и Tesla Model S, в зачете которых по 38 регистраций. Из 57 коммерческих электромобилей, получивших в ноябре украинские номера, 44 шт. были модели Renault Kangoo Z.E.

Всего за одиннадцать месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли 7,9 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля новой техники в этом количестве составила более 13 %.

За этот период на рынке новых электромобилей наибольшим спросом пользовались:

автомобили Nissan Leaf и Audi E-Tron, которые были реализованы по 108 ед;

на втором месте Mercedes-Benz EQC с результатом 100 шт. Также в тройку лидеров рынка новых электромобилей попал Porsche Taycan, с января по ноябрь украинцы приобрели 83 новых авто этой модели.

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