В руководстве НБУ ожидают дальнейшего роста учетной ставки в 2022 году

Должностные лица Национального банка считают, что для приведения инфляции к цели в 5% в следующем году с высокой вероятностью придется ужесточать монетарную политику.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

В ходе последнего заседания 7 из 10 членов Комитета по монетарной политике (КМП) регулятора высказались за повышение учетной ставки до 9% в декабре. Из этих семи двое членов колебались между повышением ставки на 0,5 п.п. и 1 п.п. до 9,5%.

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Колебания одного из членов комитета были обусловлены тем, что мировые цены на энергоносители останутся высокими еще длительное время. Также, по его словам, не исключено, что следующий урожай будет меньше рекордного в этом году, что может возыметь негативное влияние во втором полугодии 2022 года.

В то же время он отметил слабость восстановления экономики после кризиса, а следовательно, слишком агрессивное ужесточение монетарной политики может спровоцировать рецессионные процессы в экономике.

Существенное повышение учетной ставки рассматривал еще один, третий член комитета, но тоже выбрал вариант с шагом в 0,5 п.п.

Несколько участников дискуссии отметили, что в условиях слабости монетарной трансмиссии по процентному каналу и существенного девальвационного давления, решения НБУ по учетной ставке должны направляться прежде всего на улучшение инфляционных ожиданий.

Таким решением является повышение ставки на 0,5 п.п., что совпадает с ожиданиями рынка. Вместо этого больший шаг может быть воспринят как запоздалая экстренная мера (emergency hike) в условиях военной эскалации и усиленного карантина.

В то же время трое из десяти членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 9,5% в декабре. Они сошлись на том, что промедление с более решительным ужесточением монетарной политики представляет угрозу для возвращения инфляции в целевой диапазон в 2022 году.

Во время обсуждения прогнозной траектории учетной ставки все члены КМП согласились, что приведение инфляции к цели 5% в 2022 году с высокой вероятностью потребует дальнейшего ужесточения монетарных условий.

Большинство членов КМП высказались за дальнейшее повышение учетной ставки на ближайших заседаниях Правления НБУ по вопросам монетарной политики.

Несколько участников дискуссии также отметили необходимость более быстрого применения дополнительных мер, направленных на усиление трансмиссии предыдущих повышений учетной ставки, в частности путем регулирования ликвидности в банковской системе.

Напомним, Национальный банк принял решение поднять процентные ставки на 0,5% до 9% и назвал основные риски для экономики Украины.