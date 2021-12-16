Куда украинцы тратят тысячу за вакцинацию: статистика monobank

15 ноября Владимир Зеленский объявил, что украинцы, получившие две прививки от COVID-19, смогут получить тысячу гривен по программе “еПоддержка”.

Выплаты по программе должны были стартовать 19 декабря 20212 года. Однако некоторые банки начали выплачивать средства чуть раньше. Например, monobank начал выплачивать своим клиентам “ковидную” тысячу гривен еще 16 декабря. Соучредитель monobank Олег Гороховский в своем телеграм-канале поделился статистикой, куда именно тратят эти деньги украинцы.

По состоянию на 17 декабря в целом в mono, по данным Гороховского, было открыто 1,530 млн карт «еПоддержка». Тогда же выплаты получили 610 тысяч клиентов на сумму 610 млн гривен, около 30 миллионов гривен из них уже потратили.

Самые популярные категории расходов:

книжные магазины – 44,57%;

кинотеатры – 23,83%;

железнодорожные билеты по Украине – 14,06%;

театры – 8,98%;

спортзалы – 3,56%;

концерты – 3,81%;

музеи – 0,64%;

авиабилеты по Украине – 0,55%.

Справка Financ.ua:

инициатива Зеленского о подобных денежных выплатах не нова — такие схемы применяли и другие политики. Журналисты напомнили, кто из президентов и премьеров обещал денежные выплаты и за что;