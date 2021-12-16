Куда украинцы тратят тысячу за вакцинацию: статистика monobank

15 ноября Владимир Зеленский объявил, что украинцы, получившие две прививки от COVID-19, смогут получить тысячу гривен по программе “еПоддержка”.
Выплаты по программе должны были стартовать 19 декабря 20212 года. Однако некоторые банки начали выплачивать средства чуть раньше. Например, monobank начал выплачивать своим клиентам “ковидную” тысячу гривен еще 16 декабря. Соучредитель monobank Олег Гороховский в своем телеграм-канале поделился статистикой, куда именно тратят эти деньги украинцы.
По состоянию на 17 декабря в целом в mono, по данным Гороховского, было открыто 1,530 млн карт «еПоддержка». Тогда же выплаты получили 610 тысяч клиентов на сумму 610 млн гривен, около 30 миллионов гривен из них уже потратили.
Самые популярные категории расходов:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нью-Йорк откажется от использования газа в домах: решение уже принято16.12.2021, 22:45 - 4868 13
Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакетыВчера, 16:45 - 3418 11
Порошенко подписали подозрение в "угольном" деле, - ТурчиновВчера, 16:15 - 778 10
Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбораВчера, 17:03 - 8273 5
ГНС отменит доначисление Синэво свыше 1 млрд грн налоговВчера, 14:34 - 913 5
Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбораВчера, 17:03 - 8273 5
Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакетыВчера, 16:45 - 3418 11
Пенсионеры тоже могут получить «экономический паспорт»Вчера, 16:06 - 2311 2
В monobank собирают заявки на подключение к торговле акциямиВчера, 12:14 - 1915 2
В Украине зафиксировали рекордный рост количества ФЛП за последние 5 летВчера, 13:01 - 1838
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1618
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2166 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2271
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 613
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1871 1