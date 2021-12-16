SkyUp начал продавать билеты на новые рейсы в Европу из Харькова, Львова и Запорожья

Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на новые направления в Австрию, Испания и Грецию из таких украинских городов, как Львов, Харьков и Запорожье.

Речь идет о рейсах, которые начнут выполняться с весны 2022 года, передает ЦТС.

В частности, с 28 марта по понедельникам (а с июня – еще и по четвергам) перевозчик намерен начать выполнять перелеты по маршруту Львов-Мадрид.

С 22 апреля по вторникам и по пятницам будут осуществляться рейсы Львов-Вена и Львов-Валенсия.

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С 27 мая по пятницам запланирован рейс Запорожье-Родос (обратный рейс по субботам).

С 28 мая по средам и субботам можно будет отправиться по маршруту Львов-Салоники.

С 28 мая по субботам открыты продажи на перелеты по маршруту Харьков-Корфу.

Начиная с весны, авиакомпания намерена выполнять рейсы в 30 стран по более чем 100 маршрутам из Киева и регионов.