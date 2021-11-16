Finance.ua как портал, который заботится о вашем кошельке, узнал, что лоукостер SkyUp изменил правила обмена билетов по большинству тарифов для бронирований, которые сделаны с 22 ноября.
Как сообщает пресс-служба компании, изменения коснутся двух из трех тарифов: Standard и Flex.
Что меняется:
Согласно правилам, поменять в билете можно только дату вылета. Изменить маршрут или пассажира нельзя.
Заявка на обмен:
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Важным условием является то, что билет можно менять только в рамках изначально купленного тарифа. Например, если пассажир выбрал тариф Flex, а на нужный новый рейс доступен более дешевый тариф Basic или Standard, подсчет для оплаты разницы тарифов будет сделан как для нового тарифа Flex.
По билетам, которые оформлены до 21 ноября включительно, действуют старые правила. Тариф Standard позволяет менять дату вылета с оплатой штрафа $50 и разницы тарифов. Билеты Flex предусматривают неограниченное число изменений и возможную доплату разницы тарифов. По обоим тарифам обращение на обмен нужно отправить не менее чем за 12 часов до вылета.
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