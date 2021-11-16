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SkyUp изменил правила обмена билетов по большинству тарифов

SkyUp изменил правила обмена билетов по большинству тарифов

Finance.ua как портал, который заботится о вашем кошельке, узнал, что лоукостер SkyUp изменил правила обмена билетов по большинству тарифов для бронирований, которые сделаны с 22 ноября.

Как сообщает пресс-служба компании, изменения коснутся двух из трех тарифов: Standard и Flex.

Что меняется:

  • по тарифу Standard новый штраф за изменение даты вылета составит $23. При этом если цена нового билета будет больше старого, необходимо будет оплатить разницу;
  • по тарифу Flex число бесплатных изменений в билет теперь ограничено тремя. Начиная с четвертого, сумма штрафа составит $50. При этом если новый билет будет дороже старого, также придется доплатить разницу.

Согласно правилам, поменять в билете можно только дату вылета. Изменить маршрут или пассажира нельзя.

Заявка на обмен:

  • заявку нужно отправить в личном кабинете на сайте SkyUp или через агента, если билет покупался с помощью посредника;
  • сделать это необходимо не менее чем за 12 часов до вылета изначального рейса;
  • если запросить изменения ближе ко времени вылета, их нельзя будет сделать по тарифу Standard. По билетам Flex дополнительный сбор за позднее обращение составит $38. При этом внести изменения даже с учетом дополнительного сбора можно будет и после отправки рейса в течение не более 48 часов.

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Важным условием является то, что билет можно менять только в рамках изначально купленного тарифа. Например, если пассажир выбрал тариф Flex, а на нужный новый рейс доступен более дешевый тариф Basic или Standard, подсчет для оплаты разницы тарифов будет сделан как для нового тарифа Flex.

По билетам, которые оформлены до 21 ноября включительно, действуют старые правила. Тариф Standard позволяет менять дату вылета с оплатой штрафа $50 и разницы тарифов. Билеты Flex предусматривают неограниченное число изменений и возможную доплату разницы тарифов. По обоим тарифам обращение на обмен нужно отправить не менее чем за 12 часов до вылета.

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По материалам Finance.UA
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