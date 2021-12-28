Криптоаналитик назвал условия падения Bitcoin до $20 тыс.

Криптовалютный аналитик Тон Вейс допустил падение Bitcoin в районе $20 тыс. и озвучил условие, при котором этот сценарий может реализоваться.
Затянувшаяся нисходящая коррекция провоцирует откат BTC до указанной отметки в случае пробоя вниз психологически значимого уровня в $47 тыс. и закрепления под означенным рубежом. При таком развитии событий возможен сценарий с продолжением обвала вплоть до достижения уровня значимой поддержки, который находится вблизи 20-тысячедолларовой отметки.
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По словам Вейса, аналогичный сценарий имел место в марте-2020, когда главная крипта современности рухнула ниже $5000. В обоих случаях происходил откат до 200-недельной скользящей средней, с последующим отскоком и рывком к новым историческим максимумам.
Криптовалютный стратег акцентировал внимание беседовавших с ним журналистов на том, что вероятность обвала ВТС до озвученного им уровня ничтожно мала, однако полностью исключать реализацию указанного сценария нельзя.
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