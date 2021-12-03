90% всех Bitcoin уже добыты: для майнинга остальных понадобится более 100 лет

По данным портала Blockchain.com подавляющее большинство Bitcoin – 90% монет – уже добыты и находятся в обращении. При этом эксперты отрасли утверждают, что на майнинг оставшихся 10% криптовалюты понадобится больше века, пишет, пишет 3DNews.
Со времени добычи первых Bitcoin прошло 12 лет, и в открытом обращении находятся 18,9 млн монет. По прогнозам биржи CoinDesk, обращения всех Bitcoin стоит ожидать не ранее 2140 года.
Халвинг (halving, «уполовинивание») Bitcoin, который происходит примерно каждые четыре года, прежде всего означает сокращение вознаграждения за каждый добытый блок.
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Халвинг продолжает усложнять процесс майнинга. Иными словами, сейчас майнеры получают по 6,25 Bitcoin за каждый добавленный блок в блокчейн, но в 2024 году сумма вознаграждения снизится вдвое.
Между тем, около 20% Bitcoin (3,7 млн) из уже добытых считаются «утерянными» по разным причинам – это означает, что их невозможно получить.
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