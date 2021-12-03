Мошенники обманывают туристов с жильем в Карпатах: как работает схема

Накануне праздников активизировались мошенники, которые «сдают» коттеджи и апартаменты в Карпатах туристам, хотя на самом деле таких домиков не существует.

Об этом говорится в сюжете «Канала 402».

Хотя подобная схема не нова, в зимний период перед праздниками количество таких ложных объявлений в интернете увеличилось – ведь количество желающих забронировать домик в горах растет, а свободных мест часто уже нет.

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Аферисты, как правило, используют фотографии реальных домов, размещают их по несуществующим адресам и оставляют свои номера телефонов, а когда получают деньги за аренду – просто исчезают.

Тем более, обычно на таких обьявлениях цены значительно ниже.

«Заказали в Яремче домик, оплатили, приехали, а его нет. Недавно на такой мошеннический крючок попались две туристки из Хмельнитчины. Объявления об аренде коттеджа обнаружили в интернете. А там сейчас подобных схем десятки», – говорят журналисты.

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Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости в Украине Оксана Атаманюк настоятельно рекомендует проверять всю информацию, прежде чем собираться переслать деньги за бронь.

Также, чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперты рекомендуют: