Мошенники обманывают туристов с жильем в Карпатах: как работает схема

Накануне праздников активизировались мошенники, которые «сдают» коттеджи и апартаменты в Карпатах туристам, хотя на самом деле таких домиков не существует.
Об этом говорится в сюжете «Канала 402».
Хотя подобная схема не нова, в зимний период перед праздниками количество таких ложных объявлений в интернете увеличилось – ведь количество желающих забронировать домик в горах растет, а свободных мест часто уже нет.
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Аферисты, как правило, используют фотографии реальных домов, размещают их по несуществующим адресам и оставляют свои номера телефонов, а когда получают деньги за аренду – просто исчезают.
Тем более, обычно на таких обьявлениях цены значительно ниже.
«Заказали в Яремче домик, оплатили, приехали, а его нет. Недавно на такой мошеннический крючок попались две туристки из Хмельнитчины. Объявления об аренде коттеджа обнаружили в интернете. А там сейчас подобных схем десятки», – говорят журналисты.
Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости в Украине Оксана Атаманюк настоятельно рекомендует проверять всю информацию, прежде чем собираться переслать деньги за бронь.
Также, чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперты рекомендуют:
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