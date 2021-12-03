0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 283 0

Мошенники обманывают туристов с жильем в Карпатах: как работает схема

Мошенники обманывают туристов с жильем в Карпатах: как работает схема

Накануне праздников активизировались мошенники, которые «сдают» коттеджи и апартаменты в Карпатах туристам, хотя на самом деле таких домиков не существует.

Об этом говорится в сюжете «Канала 402».

Хотя подобная схема не нова, в зимний период перед праздниками количество таких ложных объявлений в интернете увеличилось – ведь количество желающих забронировать домик в горах растет, а свободных мест часто уже нет.

Читайте также: Новогодняя аренда: сколько стоит сейчас арендовать жилье посуточно

Аферисты, как правило, используют фотографии реальных домов, размещают их по несуществующим адресам и оставляют свои номера телефонов, а когда получают деньги за аренду – просто исчезают.

Тем более, обычно на таких обьявлениях цены значительно ниже.

«Заказали в Яремче домик, оплатили, приехали, а его нет. Недавно на такой мошеннический крючок попались две туристки из Хмельнитчины. Объявления об аренде коттеджа обнаружили в интернете. А там сейчас подобных схем десятки», – говорят журналисты.

Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости в Украине Оксана Атаманюк настоятельно рекомендует проверять всю информацию, прежде чем собираться переслать деньги за бронь.

Также, чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперты рекомендуют:

  • сравнивать указанные в предложениях цены и данные о жилье со сведениями на специализированных сайтах о недвижимости на курортах;
  • ставить в общении наводящие и уточняющие вопросы;
  • просить фото- и видеообзоры жилья;
  • если речь идет об апартаментах, то спрашивать документы, подтверждающие право собственности или доверенность;
  • перед переводом денег спрашивать паспортные данные.
По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.