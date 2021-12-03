Microsoft потеряла более $100 млрд рыночной капитализации за день

Курс акций крупных американских технологических компаний снизился в ходе торгов во вторник, что обусловлено публикацией новых данных об инфляции в США, пишет 3DNews со ссылкой на Bloomberg.

Возглавили падение ценные бумаги Microsoft, стоимость которых снизилась на 4,1%. При этом акции Alphabet потеряли в цене 2,9%, Amazon – 1,6%, Meta и Apple – по 1,4%.

На фоне этого индекс S&P 500 снизился на 1,1%, а Nasdaq – на 1,8%.

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Microsoft в результате снижения курса акций потеряла более $100 млрд капитализации. Несмотря на столь существенный спад, источник отмечает, что в целом за год софтверный гигант вырос примерно на 45%.

В целом негативная торговая сессия для ценных бумаг американских компаний состоялась на фоне публикации последних данных по инфляции. Негативные настроения подогреваются ожиданиями того, что Федеральная резервная система США введет более агрессивную денежную политику.

На снижение курса акций американских технологических гигантов также влияет неопределенность с пандемией коронавируса.

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Обнаруженный недавно штамм «омикрон» ускоряет темпы распространения, что может угрожать перегрузкой систем здравоохранения и новыми локдаунами в будущем. Все это сдерживает активность трейдеров, которые не спешат инвестировать в этих условиях.

По состоянию на начало ноября рыночная капитализация Microsoft составляла $2,45 трлн.