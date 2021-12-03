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Парковка в центре Киева обходится водителям в миллионы гривен: Кличко анонсировал развитие инфраструктуры

Парковка в центре Киева обходится водителям в миллионы гривен: Кличко анонсировал развитие инфраструктуры

За четыре последних месяца этого года — с начала внедрения комплексной программы по упорядочению транспортной и парковочной инфраструктуры города, киевляне уплатили за парковку в городской бюджет 9 миллионов гривен.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время отчета об итогах работы городской власти в 2021 году.

«В этом году в конце лета в Киеве стартовала комплексная программа по упорядочению транспортной и парковочной инфраструктуры города. В рамках программы: определили новые парковочные зоны, опираясь на аналитику; обновили тарифы за парковку; перевели оплату за парковку в безналичную форму; для бизнеса ввели единый удобный стандарт — ежемесячные абонементы на парковку; планируем ввести и резидентное парковки. В течение четырех месяцев после внедрения комплексной программы киевляне заплатили за парковку 9 миллионов гривен. Это — в основном средства за парковку в центре», — сообщил Виталий Кличко.

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Он отметил, что 90 процентов оплаты за парковку город получил через приложение «Киев Цифровой». Это более 7,5 млн грн.

Также для оплаты парковки киевляне активно используют такие сервисы как Parking UA, ЕаѕуРау, Приват24, iPay и Portmone.

«Это свидетельствует о том, что жители столицы поддерживают переход сервисов города к безналичным расчетам», — сказал мэр Киева.

Он сообщил, что сегодня городские власти ищут и поощряют инвесторов для возведения паркингов в столице.

«Сегодня разрабатываем проекты строительства паркингов на улице Владимирской, под Европейской площадью и возле Александровской больницы. А для того, чтобы люди, которые приезжают в том числе из пригородов, более охотно пользовались общественным транспортом, мы создаем перехватывающие паркинги», — подчеркнул Виталий Кличко.

Уже ведется работа над первой очередью — из 12 паркингов на почти 3,5 тысячи авто. Первым делом их обустроят на въездах в город. Уже работают 5 таких паркингов — на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, на проспекте Глушкова и на Сырце.

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По материалам Finance.UA
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