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С 15 декабря в Приват24 можно заказать карту на "тысячу за вакцинацию"

С 15 декабря в Приват24 можно заказать карту на "тысячу за вакцинацию"

С 15 декабря ПриватБанк активирует оформление специальной цифровой карты, чтобы клиенты банка стали первыми, кто получает государственную помощь. Finance.ua узнал подробности у банка.

Открыть такую карту можно в несколько кликов в мобильном банке Приват24.

Открыть карту:

  • обновляем Приват24 до последней версии;
  • заходим во вкладку «Кошелек»;
  • нажимаем меню «Добавить»;
  • выбираем карту еПоддержка.

После подписания заявления на открытие карты останется нажать кнопку, чтобы отправить данные в Дию.

Для зачисления суммы помощи достаточно с 19 декабря в мобильном приложении Дия подать заявление на получение 1000 грн, выбрать номер карты для выплаты помощи и предоставить согласие на обработку персональных данных по закону.

По условиям программы, карта еПоддержка будет действовать 4 месяца со дня получения средств.

Справка Finance.ua:

  • С 13 и по 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные, которым более 18 лет.

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По материалам Finance.UA
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