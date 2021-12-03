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Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция

Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция

С сегодняшнего дня и до 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные, которым больше 18 лет.

На первом этапе тысячу гривен сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:

  • прошел полный курс вакцинации от COVID-19;

*оформил «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дия»;

*оформил специальную карту «єПідтримка» в одном из банков, участвующих в программе (это можно *сделать онлайн или в офлайн-отделении банка).

Как получить выплату. Согласно инструкции, обнародованной Министерством цифровой трансформации, необходимо предпринять следующие шаги:

Оформить специальную карту «єПідтримка» в приложении банка или офлайн-отделении (бесплатно).
Скачать приложение «Дия» и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android).
Убедиться, что есть «зеленый» сертификат COVID (или оформить его).

  • Зайти в раздел «Услуги».
  • Найти услугу «єПідтримка».
  • Выбрать для выплаты карту «єПідтримка» (оформленную заранее).
  • Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).

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По материалам РБК-Украина
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