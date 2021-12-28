Низкие зарплаты и текучесть кадров: чем недовольны украинские программисты

Портал DOU опубликовал анонимные комментарии украинских программистов о том, что именно им не нравится на рабочем месте. Участники опроса оставили более 7 тыс. комментариев, из них выбрали самые типичные и яркие.
Жалобы на зарплату:
На условия труда:
На карьеру и проекты:
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