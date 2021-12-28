Низкие зарплаты и текучесть кадров: чем недовольны украинские программисты

Портал DOU опубликовал анонимные комментарии украинских программистов о том, что именно им не нравится на рабочем месте. Участники опроса оставили более 7 тыс. комментариев, из них выбрали самые типичные и яркие.

Жалобы на зарплату:

зарплата занижена. Плюс, у компании нет бухгалтеров для ведения ФЛП ;

; пересмотры компенсации происходят спорадически, не по декларируемому процессу и расписанию, и не для всей организации, а для отдельных частей/людей;

компания не выплачивает компенсацию вовремя;

необходимо самому собирать фидбек и доказывать руководству, какой ты молодец;

извне приходят люди на позиции с более низкими «личками», но более высокой зарплатой. Или когда ошибочно получаешь запросы от рекрутеров своей компании, которые готовы удовлетворить зарплатные ожидания существенно выше, чем у тебя сейчас в компании;

зарплата растет медленнее инфляции;

нет покрытия расходов на психотерапевта (медицинского страхования, занятия спортом, курсы иностранного языка, бухгалтеров и т.д.).

На условия труда:

процесс удаленной работы — полностью провален, никакой компенсации или помощи от компании, кроме предложений купить б/у мебель в компании за свои деньги;

в офисе мало рабочих мест для сотрудников, нет четко закрепленного рабочего места, соответственно, обустроить его комфортно невозможно. Из-за стоимости парковки в центре рабочей день в офисе стоит 300+ грн и компания никаким образом не помогает решить этот вопрос;

скверный онлайн-онбординг. Куча бумажек, которые надо распечатывать, подписывать, отправлять сканы и отправлять оригиналы «Новой почтой». И даже это не организовано. Эту процедуру приходилось повторять трижды в разные дни, отдельно для бухгалтерии, для заказчика и для сапорта за выданное оборудование. Это все при наличии ЭЦП .

. компания отказалась выдать второй монитор;

пятница – рабочий день, еще и полный, в то время как прогрессивные страны переходят на 4-дневный график;

устойчивый график. Жаль, что нельзя работать сверхурочно за премию или повышенной ставке.

На карьеру и проекты:

часто проект требует моего присутствия онлайн более чем 12 часов в сутки ежедневно, этот режим подавляет.

обратную связь получаю, лишь когда прихожу за повышением.

нет четкой коммуникации между командами и отделами, иногда информацию нужно допытываться очень долго и с большими усилиями;

“текучесть” кадров, за год почти 75% инженеров проекта сменились;

нечеткие задачи, каждый раз добавляется большее количество работы, нет четкого перечня обязанностей;

не всегда выделяются средства для покупки лицензии того или иного приложения, в котором было бы гораздо удобнее работать.

Справка Finance.ua:

средняя зарплата, по данным аналитиков grc.ua в области информационных технологий составляет 54 700 грн. Сколько платят айтишникам в крупных городах Украины – читайте здесь;

компенсация для IT-специалиста, который работает на иностранную компанию за рубежом, колеблется от 40 тыс. грн до 250 тыс. грн. Уровень заработной платы зависит от страны, уровня профессионализма кандидата, опыта работы и «редкости» навыков;