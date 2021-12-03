Государственная аудиторская служба объяснила, как сейчас воруют на строительстве дорог

Государственная аудиторская служба выявила потери на тендерах по строительству дорог в размере 40 млн. Сейчас коррупционные схемы сосредоточены на возведении некачественного дорожного покрытия.
Об этом рассказал глава ведомства Геннадий Плис в интервью «Главкому».
«Сейчас уже на строительстве дорог никто не ворует, скажем, на толщине покрытия, а воруют на качестве. Но с методологией определения этого качества и ее сравнением с условным эталоном есть большие проблемы. Этот эталон действует только на время сдачи дороги в эксплуатацию, а если прошло полгода — уже нет. И эта методология, несмотря на наши просьбы, почему-то не появляется. У „Укрдоркачества“ почему-то нет времени на ее разработку. Вот завтра упадет мост — и невозможно доказать, что он был некачественным, потому что нет соответствующей методики. Надеемся, что правительство и министр инфраструктуры, который ранее был руководителем „Укравтодора“ и хорошо в этом разбирается, отреагирует на эту проблему», — отмечает глава ведомства.
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Сейчас именно «Укрдоркачество» предоставляет разъяснения, как использовать законодательство в плане актов выполненных работ и всего остального.
«Он является подчиненным „Укравтодора“. Поэтому можно написать письмо, что вы видите какое-то нарушение „Укравтодора“, но я не уверен, что вы получите разъяснение, которое его подтвердит. Поэтому мы направили рекомендацию и просьбу к премьер-министру о выводе из управления „Укравтодора“ этого института», — сказал Плис.
Плис также отметил, что проверка тендеров по строительству дорог завершена, но проверили не весь Covid-фонд. «Для нас это — неэффективная мера, потому что много там не найдешь. Эти деньги пошли на разные доплаты, а часть — на „Укравтодор“. Тендеры по дорогам мы проверили, и нашли там 40 млн потерь», — отмечает глава Государственной аудиторской службы.
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