Свое расписание полетов и сокращение сроков доставки: в Новой почте рассказали детали запуска авиакомпании

Собственная авиакомпания «Новой почты» Supernova Airlines, о запуске которой стало известно в октябре, поможет оператору контролировать все цепочки поставок из-за границы в Украину. Первые самолеты с посылками начнут летать уже в середине 2022 года.

Ожидается, что один самолет будет перевозить грузы стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом заявил СЕО «Новая почта Глобал» Юрий Беневитский в интервью Ain.ua.

«Запуск собственной авиакомпании — исключительно операционная необходимость. Мы хотели выполнять рейсы с нашими посылками самостоятельно, не привлекая посторонних перевозчиков, чтобы получить контроль и необходимые нам сроки», — отметил Беневитский.

Самолеты «Новой почты» смогут доставлять все виды товаров — скоропортящиеся грузы, лекарства, опасные грузы и прочее. Кроме того, будут сокращены сроки доставки в Украину.

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На данном этапе компания проходит все необходимые процедуры, чтобы получить сертификат эксплуатанта от Государственной авиационной службы.

«На это нужно время, но в середине следующего года мы точно выходим на собственное расписание полетов. Это будет Нью-Йорк — Борисполь, Борисполь — Нью-Йорк. Также будет Китай, сейчас идет выбор аэропорта», — сказал топ-менеджер и добавил, что «для начала хватит двух самолетов».