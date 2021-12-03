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Новая почта начала доставлять товары из онлайн-магазинов Италии: тарифы на доставку

Новая почта начала доставлять товары из онлайн-магазинов Италии: тарифы на доставку

Новая почта Глобал запустила седьмую страну для онлайн-шопинга – Италию. Теперь у клиентов появилась возможность заказывать итальянские товары напрямую – через платформу NP Shopping. Finance.ua узнал о тарифах доставки.

Как сообщает пресс-служба компании, на доставку действует специальный тариф: чем больше вес посылки, тем меньше стоимость доставки. В Италии чаще всего покупают модную одежду, белье, качественную обувь и аксессуары.

Сроки доставки заказов из Италии от 8 рабочих дней.

Для итальянских магазинов Новая почта Глобал установила специальный тариф:

  • 0 – 1кг от 5$;
  • 1 – 5кг от 4$;
  • 5 – 30кг от 3,50$.

Чтобы рассчитать конечную стоимость доставки, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте NP Shopping.

Как покупать:

1. Зарегистрируйтесь на платформе NP Shopping. В личном кабинете вы увидите свой адрес для шоппинга в Италии и других странах.

2. Выберите интернет-магазин, закажите товар онлайн и укажите итальянский адрес с личного кабинета в адресной строке доставки.

3. После этого в личном кабинете NP Shopping зарегистрируйте трекинг-номер, который вы получили от интернет-магазина, и выберите любое отделение Новой почты, почтомат или адресную доставку курьером.

Каталог интернет-магазинов, подробная инструкция об оформлении заказа и другая интересная информация о сервисе доступны на сайте.

Справка Finance.ua:

  • сегодня клиенты компании могут делать заказы из интернет-магазинов 7 стран: Италии, Турции, Германии, Китая, США, Польши и Великобритании;
  • ранее «Новая почта» объявила об изменении тарифов.
По материалам Finance.UA
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