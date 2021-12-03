Новая почта начала доставлять товары из онлайн-магазинов Италии: тарифы на доставку

Новая почта Глобал запустила седьмую страну для онлайн-шопинга – Италию. Теперь у клиентов появилась возможность заказывать итальянские товары напрямую – через платформу NP Shopping. Finance.ua узнал о тарифах доставки.
Как сообщает пресс-служба компании, на доставку действует специальный тариф: чем больше вес посылки, тем меньше стоимость доставки. В Италии чаще всего покупают модную одежду, белье, качественную обувь и аксессуары.
Сроки доставки заказов из Италии от 8 рабочих дней.
Для итальянских магазинов Новая почта Глобал установила специальный тариф:
Чтобы рассчитать конечную стоимость доставки, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте NP Shopping.
Как покупать:
1. Зарегистрируйтесь на платформе NP Shopping. В личном кабинете вы увидите свой адрес для шоппинга в Италии и других странах.
2. Выберите интернет-магазин, закажите товар онлайн и укажите итальянский адрес с личного кабинета в адресной строке доставки.
3. После этого в личном кабинете NP Shopping зарегистрируйте трекинг-номер, который вы получили от интернет-магазина, и выберите любое отделение Новой почты, почтомат или адресную доставку курьером.
Каталог интернет-магазинов, подробная инструкция об оформлении заказа и другая интересная информация о сервисе доступны на сайте.
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