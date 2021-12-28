Аналитик назвал самые перспективные криптоактивы в 2022 году

Аналитик, трейдер и блогер Николас Мертен на своем YouTube-канале выложил ролик с прогнозами на 2022 год. Он назвал несколько альткоинов, которые имеют все шансы «взлететь», и Ethereum среди них нет.
Мартен уверен, что в 2022 году в фаворе у трейдеров и холдеров будут криптовалюты, созданные (или используемые) для метавселенных. Чтобы не быть голословным, Николас предлагает пользователям обращать внимание и отслеживать показатели так называемого индекса метавселенной (Metaverse Index, MVI). В течение уже нескольких месяцев индекс демонстрирует доходность выше, чем Ethereum.
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По словам трейдера, если инвестировать в MVI, то можно охватить весь данный сектор, и это эффективнее, чем выбирать что-то одно — Mana, SandBox, Axie. Согласно данным CoinGecko, на момент написания новости MVI имеет курс $ 234, при этом его капитализация — $ 47 млн. Отметим также, что за последний квартал MVI вырос на 170%.
«Метавселенные стремительно развиваются, и проекты, созданные для них, будут не менее эффективными, чем Ethereum», — отметил аналитик.
Также Николас Мертен назвал еще два перспективных сектора — децентрализованные финансы (DeFi) и невзаимозаменяемые токены (NFT). Он сообщил, что несмотря на потерю позиций DeFi в первом полугодии, в последние 2 месяца индекс буквально «рвет» рынок и набирает обороты. Тенденция роста, по словам аналитика, будет наблюдаться и в начале 2022 года. Что касается NFT, то тут стоит быть аккуратными, потому что на сегодняшний день не существует «серьезных индексов NFT», поэтому инвестируют либо в базовые протоколы, либо непосредственно в объекты, привязанные к NFT. Как говорится, — выбор за вами.
Отметим, прислушиваясь к рекомендациям экспертов рынка, помните, что криптовалюта весьма нестабильна, а потому не исключена возможность понести убытки.
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