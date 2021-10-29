Заработок на «крипте»: как отобрать успешный проект и сколько вкладывать

Самое страшное при инвестировании в криптовалюту – это риск потерять все свои деньги.

Об этом рассказал управляющий активами, инвестор, со основатель компании “Wotan” Михаил Ритчер во время конференции Жить на проценты.

Перед тем как вкладывать деньги в этот рисковый актив, надо научиться различать два важных понятия:

блокчейн – это децентрализованная база данных, состоящая из цепочки захешированных блоков, которые связаны между собой. То есть часть данных из предыдущего блока записана в следующем блоке;

криптовалюта – внутриблокчейновая валюта, которая используется для подтверждения транзакций внутри сети.

“Я всегда люблю приводить пример кофейни. Допустим, мы инвестируем в нее определенную сумму денег, покупаем оборудование и варим кофе, продаем его. Блокчейн – это то же самое, это платформа для создания определенного продукта. Если им пользуются люди – он востребованный и он становится нужным. Поскольку это больше технологическая часть, то для того, чтобы проводить транзакции внутри блокчейна, необходимо использовать криптовалюту. Чем более востребована криптовалюта, тем выше ее рыночная капитализация и тем она нужнее”, — приводит пример Ритчер.

Как выбрать “крипту”? Чтобы разобраться, в какую криптовалюту вкладывать, нужно ее проанализировать и отобрать криптопроекты. Эксперт отмечает, что это очень важный момент: люди не инвестируют в криптовалюту, они инвестируют в криптопроект – в тот конечный продукт, который будет нужен потребителю. И которым он будет пользоваться. Поэтому важно отобрать тот проект, на котором можно заработать.

Есть две стратегии, как отобрать успешный криптопроект, чтобы заработать на “крипте”:

индексная стратегия. Чем больше востребована криптовалюта, тем больше в нее вкладывают фиатных денег, и тем выше растет ее капитализация. То есть если взять топ-10 криптовалют по рыночной капитализации, то уже можно начать зарабатывать.

Для того чтобы желающие инвестировать в этот актив не прогорели со своими вложениями в “крипту”, эксперт поделился таблицей, где можно просчитать свой риск-менеджмент. Скачать ее можно по ссылке.

“Исходя из ожиданий, что общий рынок криптовалют к 2025 году вырастет в 5 раз, просто купив топ-10 криптовалют, можно заработать денег”, — заявил Ритчер.

Также эксперт советует обновлять данные в таблице 1 раз в неделю (пятница или понедельник). По его словам, это самая низкорисковая стратегия, которую только можно применить в криптовалюте;

спекулятивная стратегия. Это краткосрочная стратегия, согласно которой инвестору надо отбирать криптовалюты. Те, которые появились относительно недавно и только начинают пробиваться на биржи.

“Мы отбираем те криптовалюты, которые пока что имеют низкую рыночную капитализацию, но с определенным объемом торгов и перспективой роста. Важно, чтобы этой криптой торговали – с объемом 10 млн или больше – и чтобы за последнюю неделю они выросли в цене хотя бы на 5%. Также нужно отметить, что этот объем должен идти на покупку, а не на продажу. Дальше работаем по техническому анализу и на нем зарабатываем”, — рассказал эксперт.

Сколько вкладывать? Криптовалюта является рисковым активом, поэтому Ритчер говорит, что не стоит вкладывать в него более 10% своего капитала.

“Если ваш общий капитал 10 тыс. долларов, то максимум 1 тыс. долларов инвестируйте в этот актив. Если капитал 100 тыс. – не больше 5-10 тыс. долларов. Потому что вся криптовалюта имеет одинаковую тенденцию: если падает Bitcoin – падает Ethereum, падает все остальное. Нет такой дискорелляции, как в реальных активах, например, что индекс S&P 500 растет, а падает индекс облигации. Или наоборот. В “крипте” или все падает, или все растет”, — констатирует инвестор.

Эксперт также советует относиться ко всей криптовалюте как к единому активу.

“Если вы выделили 100% денег на инвестирование в криптовалюту, то возьмите половину на индексную стратегию, а половину – на спекулятивную. Тогда будет хорошая доходность и вы будете спокойно спать, не думая о том, что “крипта” упала и вы потеряли все деньги”, — заявил он.

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Как рассказал Ритчер в комментарии Finance.ua, в основном держателями “крипты” в Украине являются представители IT-сферы. То есть те, кто так или иначе связан с этой отраслью, возрастом 25-35 лет и заработной платой от 3 тыс. долларов в месяц.

“В среднем на “крипте” заработок 50% годовых, но есть и отдельные криптовалюты, где можно заработать 100-200% и больше. Но при этом любое вложение в криптовалюту имеет риск 100%, так что это такой инструмент, где можно потерять все”, — уверяет инвестор.

ТОП-3 ошибки начинающих инвесторов в криптовалюту:

все в одну “крипту”: новички влюбляются в одну криптовалюту и все деньги вкладывают в неё;

жажда наживы: новички видят, как выросла криптовалюта, и думают, что она и далее будет так расти. По словам эксперта, после роста цена обычно падает, потому что все, кто хотел, уже купил раньше;

не забирают прибыль. Новички ставят заоблачные цели – заработать свыше того, что может дать актив. Нужно забирать прибыль и искать, где еще можно инвестировать, чтобы получить еще доходы.

Если вы пропустили конференцию “Жить на проценты”, записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.