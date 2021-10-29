Заработок на «крипте»: как отобрать успешный проект и сколько вкладывать

Самое страшное при инвестировании в криптовалюту – это риск потерять все свои деньги.
Об этом рассказал управляющий активами, инвестор, со основатель компании “Wotan” Михаил Ритчер во время конференции Жить на проценты.
Перед тем как вкладывать деньги в этот рисковый актив, надо научиться различать два важных понятия:
“Я всегда люблю приводить пример кофейни. Допустим, мы инвестируем в нее определенную сумму денег, покупаем оборудование и варим кофе, продаем его. Блокчейн – это то же самое, это платформа для создания определенного продукта. Если им пользуются люди – он востребованный и он становится нужным. Поскольку это больше технологическая часть, то для того, чтобы проводить транзакции внутри блокчейна, необходимо использовать криптовалюту. Чем более востребована криптовалюта, тем выше ее рыночная капитализация и тем она нужнее”, — приводит пример Ритчер.
Как выбрать “крипту”? Чтобы разобраться, в какую криптовалюту вкладывать, нужно ее проанализировать и отобрать криптопроекты. Эксперт отмечает, что это очень важный момент: люди не инвестируют в криптовалюту, они инвестируют в криптопроект – в тот конечный продукт, который будет нужен потребителю. И которым он будет пользоваться. Поэтому важно отобрать тот проект, на котором можно заработать.
Есть две стратегии, как отобрать успешный криптопроект, чтобы заработать на “крипте”:
Для того чтобы желающие инвестировать в этот актив не прогорели со своими вложениями в “крипту”, эксперт поделился таблицей, где можно просчитать свой риск-менеджмент. Скачать ее можно по ссылке.
“Исходя из ожиданий, что общий рынок криптовалют к 2025 году вырастет в 5 раз, просто купив топ-10 криптовалют, можно заработать денег”, — заявил Ритчер.
Также эксперт советует обновлять данные в таблице 1 раз в неделю (пятница или понедельник). По его словам, это самая низкорисковая стратегия, которую только можно применить в криптовалюте;
“Мы отбираем те криптовалюты, которые пока что имеют низкую рыночную капитализацию, но с определенным объемом торгов и перспективой роста. Важно, чтобы этой криптой торговали – с объемом 10 млн или больше – и чтобы за последнюю неделю они выросли в цене хотя бы на 5%. Также нужно отметить, что этот объем должен идти на покупку, а не на продажу. Дальше работаем по техническому анализу и на нем зарабатываем”, — рассказал эксперт.
Сколько вкладывать? Криптовалюта является рисковым активом, поэтому Ритчер говорит, что не стоит вкладывать в него более 10% своего капитала.
“Если ваш общий капитал 10 тыс. долларов, то максимум 1 тыс. долларов инвестируйте в этот актив. Если капитал 100 тыс. – не больше 5-10 тыс. долларов. Потому что вся криптовалюта имеет одинаковую тенденцию: если падает Bitcoin – падает Ethereum, падает все остальное. Нет такой дискорелляции, как в реальных активах, например, что индекс S&P 500 растет, а падает индекс облигации. Или наоборот. В “крипте” или все падает, или все растет”, — констатирует инвестор.
Эксперт также советует относиться ко всей криптовалюте как к единому активу.
“Если вы выделили 100% денег на инвестирование в криптовалюту, то возьмите половину на индексную стратегию, а половину – на спекулятивную. Тогда будет хорошая доходность и вы будете спокойно спать, не думая о том, что “крипта” упала и вы потеряли все деньги”, — заявил он.
Как рассказал Ритчер в комментарии Finance.ua, в основном держателями “крипты” в Украине являются представители IT-сферы. То есть те, кто так или иначе связан с этой отраслью, возрастом 25-35 лет и заработной платой от 3 тыс. долларов в месяц.
“В среднем на “крипте” заработок 50% годовых, но есть и отдельные криптовалюты, где можно заработать 100-200% и больше. Но при этом любое вложение в криптовалюту имеет риск 100%, так что это такой инструмент, где можно потерять все”, — уверяет инвестор.
ТОП-3 ошибки начинающих инвесторов в криптовалюту:
Если вы пропустили конференцию “Жить на проценты”, записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Посещаемость ресторанов в Киеве упала на 50-70%. Они повально закрываются, – экспертВчера, 12:12 - 5423 10
С 2022 года безработным будут выдавать деньги на открытие собственного бизнеса - МинсоцполитикиВчера, 16:04 - 2831 8
«Нафтогаз» запустил новую скважину производительностью 365 тыс. кубометров газа в суткиПозавчера, 20:38 - 1843 5
Объемы газа в Украине будут считать по-новому: расчеты проведут по другой методикеВчера, 12:01 - 2121 4
В Украине абонплату на газ хотят поднять: в НКРЭКУ рассказали, чего ждатьВчера, 10:01 - 2099 4
Главный враг денег — не инфляция, а мы сами: как и сколько откладывать, чтобы заработать миллион — совет экспертаВчера, 09:02 - 5702 1
Посещаемость ресторанов в Киеве упала на 50-70%. Они повально закрываются, – экспертВчера, 12:12 - 5423 10
С 2022 года безработным будут выдавать деньги на открытие собственного бизнеса - МинсоцполитикиВчера, 16:04 - 2831 8
monobank запускает новую услугуВчера, 13:03 - 2554 2
Во второй половине ноября курс доллара изменится - прогнозВчера, 14:03 - 2379
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1244 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 655
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 883
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4268 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1262 1