Украинцам разъяснили, кого освободят от уплаты «налога за огород»

Депутаты собираются вывести из тени сельскохозяйственный рынок путем введения налога для владельцев земельных участков. Об этом рассказала эксперт.

В частности, новые налоговые обязательства будут касаться владельцев земельных участков.

От нового налога будут освобождены только дачники, работающие на небольших приусадебных участках, и аграрии, которые официально платят налоги за проданный урожай.

«За огороды, приусадебные участки и дачи не нужно будет платить дополнительные налоги. Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать. Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с 1 гектара менее 1100 гривен налогов», – рассказала специалист.