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Украинцам разъяснили, кого освободят от уплаты «налога за огород»

Украинцам разъяснили, кого освободят от уплаты «налога за огород»

Депутаты собираются вывести из тени сельскохозяйственный рынок путем введения налога для владельцев земельных участков. Об этом рассказала эксперт.

В частности, новые налоговые обязательства будут касаться владельцев земельных участков.

От нового налога будут освобождены только дачники, работающие на небольших приусадебных участках, и аграрии, которые официально платят налоги за проданный урожай.

«За огороды, приусадебные участки и дачи не нужно будет платить дополнительные налоги. Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать. Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с 1 гектара менее 1100 гривен налогов», – рассказала специалист.

По материалам Первый деловой
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