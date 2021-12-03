Украинцам разъяснили, кого освободят от уплаты «налога за огород»

Депутаты собираются вывести из тени сельскохозяйственный рынок путем введения налога для владельцев земельных участков. Об этом рассказала эксперт.
В частности, новые налоговые обязательства будут касаться владельцев земельных участков.
От нового налога будут освобождены только дачники, работающие на небольших приусадебных участках, и аграрии, которые официально платят налоги за проданный урожай.
«За огороды, приусадебные участки и дачи не нужно будет платить дополнительные налоги. Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать. Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с 1 гектара менее 1100 гривен налогов», – рассказала специалист.
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