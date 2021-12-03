Что такое МНЗ и сколько придется платить за землю

Украинцам начнут начислять новый налог на землю уже с 1 января 2022 года. Однако первые платежи делать надо будет в 2023 году – тогда платить придется около 1,2-1,3 тыс. грн за 1 гектар. В 2024-м “расценки” возрастут до 1,4-1,5 тыс. грн, пишет agrotrend.
Налог вводится в соответствии с ”ресурсным” законом №5600, принятым ранее в Верховной Раде. Название налога – ”минимальное налоговое обязательство для владельцев земельных паев” (МНЗ).
Каких земель это касается? Налог на землю будет распространяться на владельцев и пользователей земельных участков сельхозназначения, которые расположены за пределами населенных пунктов, а также в их пределах. Однако последнее касается только тех, у кого размер участка составляет 0,5 га и более.
Владельцы же земельных участков в населенных пунктах или дачных (садовых) кооперативах от уплаты МНЗ освобождаются. Также налог не будут платить те физлица, которые не получат соответствующего налогового уведомления в определенные сроки от органа контроля.
Как определяют размер налога? МНЗ состоит из ряда составляющих. А именно:
Для земельных участков, у которых проведена нормативная денежная оценка, налог будет рассчитываться по формуле:
Для участков, нормативная денежная оценка которых не проведена:
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