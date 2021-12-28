Volkswagen инвестирует десятки миллиардов в электромобили

Группа Volkswagen разработала план инвестиций в будущую трансформацию по увеличению производства электромобилей, сообщает Autoconsulting.

Volkswagen Group инвестирует 89 миллиардов евро в новые технологии в течение следующих четырех лет, чтобы до конца 2026 перевести четверть всех своих продаж на электрические версии.

Компания также объявила о планах электрифицировать больше своих европейских заводов, сосредоточив большую часть своего флагманского производства электромобилей на заводах в Вольфсбурге и Ганновере.

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Известно, что флагманская модель Volkswagen Project Trinity будет выпускаться на новой производственной линии в Вольфсбурге с 2026 года. Для этого производственная линия будет переоборудована, чтобы начать производство Volkswagen ID.3 с 2023 года. Электрический хэтчбек производится только в Цвикау, и этот шаг позволит группе увеличить производство за пределы текущего объема.

Volkswagen Group уже планирует открыть второе производство электромобилей в Вольфсбурге с 2030 года.