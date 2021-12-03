Концерн Volkswagen хочет продать Porsche

Volkswagen всерьез рассматривает IPO как возможность продать большое количество акций Porsche и привлечь дополнительные средства в компанию. Деньги пойдут на электрификацию модельного ряда.

Об этом сообщает Reuters.

Разговоры о выходе Porsche на IPO в компании продолжаются уже несколько месяцев. Публичное размещение акций на бирже поможет привлечь более 101 миллиарда долларов. Однако окончательно решение о выходе на биржу еще не принято из-за сложных взаимоотношений владельцев компании – семей Порше и Пиех. Семьи владеют 31,4% акций Volkswagen, но имеют 53,3% прав голоса через автомобильный холдинг Porsche SE.

Пара влиятельных семей также рассматривает возможность продажи части своей доли в Volkswagen, чтобы купить долю в возможном IPO Porsche. Однако официально пока никаких заявлений по этому поводу не делалось.

Пока немецкий автопроизводитель и его владельцы сомневаются в эффективности и успешности выхода на фондовый рынок, инвесторы демонстрируют лояльность к акциям автомобильных компаний. Например, недавно производитель электромобилей Rivian громко дебютировал на Уолл-стрит. Акции стартовали с 78 долларов и выросли в считанные часы до 172 долларов, но вскоре опустились до отметки в 116 долларов.