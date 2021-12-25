Как досрочно выйти на пенсию после сокращения численности работников на предприятии

В случае сокращения штатов на предприятии лица предпенсионного возраста имеют право на досрочный выход на пенсию. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал об условиях досрочного выхода на пенсию.
Как объяснили в управлении труда и социальной защиты населения, право на досрочную пенсию распространяется на тех, кто был уволен по сокращению штатов или в связи с ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предприятия (в документах должно быть зафиксировано, что увольняют работника по инициативе работодателя).
До пенсионного возраста уволенному должно оставаться не больше чем полтора года и должен быть выработан полный стаж (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин).
Читайте также: Как получить пенсионные средства, которые пенсионер не получил при жизни
Также нужно, чтобы уволенный работник в течение семи дней зарегистрировался в службе занятости. Если для человека не смогут подобрать нужную работу, то закон гарантирует право на досрочный выход на пенсию.
Обращаясь в Пенсионный фонд для назначения выплат, к заявлению нужно будет добавить еще и ходатайство о досрочном выходе на пенсию.
«Размер пенсии определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. В связи с досрочным выходом на пенсию, ее размер не уменьшается», — напоминают представители органов соцзащиты.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозПозавчера, 21:01 - 7970 22
До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январьВчера, 13:29 - 3670 19
Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валютеВчера, 11:15 - 5060 8
В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривенВчера, 17:39 - 421 6
В Украине анонсировали налоговую реформу: принять хотят веснойВчера, 16:01 - 1859 4
Очередность выплаты пенсий: кто и когда получаетВчера, 10:13 - 35270
Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валютеВчера, 11:15 - 5060 8
До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январьВчера, 13:29 - 3670 19
В Украине анонсировали налоговую реформу: принять хотят веснойВчера, 16:01 - 1859 4
Новый налог на землю: кто и сколько будет платитьВчера, 18:12 - 1787
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)Вчера, 15:10 - 280
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1633 6
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1989
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2567 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2671