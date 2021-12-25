Как досрочно выйти на пенсию после сокращения численности работников на предприятии

В случае сокращения штатов на предприятии лица предпенсионного возраста имеют право на досрочный выход на пенсию. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал об условиях досрочного выхода на пенсию.

Как объяснили в управлении труда и социальной защиты населения, право на досрочную пенсию распространяется на тех, кто был уволен по сокращению штатов или в связи с ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предприятия (в документах должно быть зафиксировано, что увольняют работника по инициативе работодателя).

До пенсионного возраста уволенному должно оставаться не больше чем полтора года и должен быть выработан полный стаж (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин).

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Также нужно, чтобы уволенный работник в течение семи дней зарегистрировался в службе занятости. Если для человека не смогут подобрать нужную работу, то закон гарантирует право на досрочный выход на пенсию.

Обращаясь в Пенсионный фонд для назначения выплат, к заявлению нужно будет добавить еще и ходатайство о досрочном выходе на пенсию.

«Размер пенсии определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. В связи с досрочным выходом на пенсию, ее размер не уменьшается», — напоминают представители органов соцзащиты.

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