Популярность украинских банков в интернете

Бренд банка — один из самых весомых факторов при поиске финансовых услуг в онлайне. Украинцы довольно часто ищут в сети определенные банки.
Об этом свидетельствует исследование спроса на банковские услуги и микрокредиты в интернете от Ольшанский&Партнеры. Finance.ua передает главное.
Из всего объема спроса в сфере финансовых услуг в онлайне, бренды банков будут присутствовать в 79,3% случаях. В среднем это 27 млн запросов в месяц. И это в 3,6 раза больше, чем спрос на финансовые услуги, поскольку банки ищут как в связке с услугами, так и просто по названию.
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На графике ниже отражена динамика популярности в интернете банка-лидера с точки зрения жителей Украины. Его доля в общем объеме спроса на банки составляет 76,7%, в среднем это 20,7 млн запросов в месяц.
График: Ольшанский&Партнеры
В первом полугодии 2021 года только два банка показали положительную динамику роста спроса.
Таблица: Ольшанский&Партнеры
Украинцы интересуются необанками в интернете в среднем около 550 тыс. раз в месяц. Это 2% от всего спроса, включающего названия банков.
Тем не менее, на графике ниже мы видим растущий тренд интереса к этим организациям.
График: Ольшанский&Партнеры
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