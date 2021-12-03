Рейтинг банков по прибыльности

Платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2021 года получили 58,354 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 23,801 млрд гривен.

Об этом сообщает НБУ.

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк – 4,069 млрд гривен, на третьем – частный ПУМБ – 3,473 млрд гривен.

Далее следуют АО «Сбербанк» – 3,423 млрд гривен и банк иностранным капиталом Универсал Банк – 2 788 млрд гривен.

По данным НБУ, 65 банков из 71 получили прибыль на сумму 58,593 млрд гривен, а 6 банков показали убытки на 239 млн гривен.

Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).