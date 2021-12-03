Мирослав Евсиенко: коллектор. Что может, а что не может

12 апреля этого года Президент Украины подписал Закон Украины № 1349-IX, он же проект Закона Украины № 4241 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности». Этот документ существенно изменил отечественный collection. Но полезны ли эти изменения?

Украинский рынок услуг по взысканию проблемных задолженностей трудно назвать идеальным или прозрачным. И эта проблема имеет комплексный характер.

Составляющими такого положения можно назвать три основных причины: недобросовестные заемщики, финансовые компании, которые привлекают сторонние фирмы для работы с должниками, и собственно эти фирмы, которые работают вне закона.

Здесь стоит заметить, что методы, которые «прославили» коллекторов, на самом деле несут исключительно негатив как для клиентов, соприкоснувшихся с такими «коллекторами», так и для МФО. Ведь это не только портит имидж тех участников рынка, которые работают по всем правилам, так они еще и лишают их клиентов, которые могли в будущем вновь и вновь пользоваться микрокредитованием в случае необходимости.

Так что же изменил принятый Закон? Отныне коллекторским фирмам, микрофинансовым организациям и банкам на законодательном уровне запрещено использовать такие методы:

1. Звонить должнику с 20:00 до 9:00 утра по будням и в выходные, праздничные и нерабочие дни.

2. Коммуницировать с должником более двух раз в сутки.

3. Пользоваться автодозвоном более 30 минут в сутки.

4. Передавать личные данные должника, информацию о его задолженности третьих лиц. Даже если эти самые третьи лица являются родственниками должника и хотят закрыть его задолженность.

5. Скрывать номер телефона или, в случае писем — адрес.

6. Шантажировать должника, угрожать, причинять вред ему или его имуществу.

7. Наносить вред личной и деловой репутации должника, например размещать фото заемщика на порносайтах, расклеивать дискредитирующие объявления и тому подобное.

8. Использовать в сообщениях темы, которые содержат угрозу или могут восприниматься как угроза.

9. Обманывать должника относительно размера долга и последствий невыполнения обязательств.

Кроме того, отныне более защищенными могут себя чувствовать и члены семьи заемщика. Так, Закон запрещает коллекторам общаться с членами семьи, представителями, наследниками, поручителями и другими лицами.

Более того, отныне НБУ как регулятор ведет реестр коллекторских компаний. В указанном реестре отображаются все официально зарегистрированные и лицензированные коллекторские компании.

Кроме того, МФО и банки не могут сотрудничать с компаниями, которые не внесены в этот реестр.

Это тоже можно считать существенным шагом к формированию прозрачного и честного рынка коллекторских услуг, ведь теперь, если, к примеру, вам позвонили из компании, которая не внесена в вышеупомянутый реестр, вы смело можете звонить в полицию и сообщать о нарушениях.

Но есть в этом законе и другая сторона. С одной стороны, он действительно заботится о потребителях, все дальше и дальше уводя современные реалии от варварских методов взыскания задолженностей.

Однако с другой стороны — он ограничивает деятельность коллекторских компаний, давая недобросовестным потребителям возможность и в дальнейшем уклоняться от своих долговых обязательств. Фактически кредиторы и коллекторские компании теперь могут:

1. Проводить телефонные, видеопереговоры, а также личные встречи. При том что личные встречи возможны лишь с 9 до 19 часов и при условии, что заемщик не возражает против встречи.

2. Отправлять текстовые, голосовые или другие сообщения любыми мессенджерами. Это, кстати, касается и «автодозвона», который разрешено использовать не дольше 30 минут в день.

3. Писать письма с пометкой «Вручить лично».

4. Взаимодействовать с заемщиками разрешается не более двух раз в сутки.

Если же представитель коллекторской компании выходит за пределы дозволенного и прибегает к хотя бы одному из запрещенных этим законом пункту, то его компанию ждет наказание в виде взыскания штрафа в размере от 3 до 6 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если с компании в течение одного года взыскано три штрафа — ее исключают из реестра и лишают лицензии на коллекторскую деятельность.

Если же речь идет об участниках рынка, которые предпочитают взыскивать проблемную задолженность самостоятельно без привлечения других компаний, то их будет ждать еще более суровое наказание в виде приостановления или аннулирования всех лицензий на предоставление финансовых услуг.

И здесь важно понимать, что заемщики, которые имеют трудности с возвратом кредитных денег, всегда недовольны разговором с коллектором. Прежде всего это обусловлено тем, что клиенты берут деньги финансовых компаний, а возвращают свои. Согласитесь, мало кому нравится расставаться со своими кровными. Поэтому вполне вероятно, что количество обращений в контакт-центр НБУ будет только расти.

К примеру, за третий квартал текущего года количество телефонных обращений выросло на 10% по сравнению с предыдущим периодом и составило 17 462 звонков вместо 15 857 во втором квартале. Количество же письменных обращений за тот же период увеличилось на 18% с 9 623 до 11 344.

Из общего числа — 8 716 письменных и 5 755 телефонных обращений касались участников рынка небанковских финансовых учреждений. При этом 4 959 обращений касались их коллекторской деятельности.

Сколько из этих жалоб имеют под собой реальные основания обращения к регулятору, а сколько нет — не известно. Однако четко ясно, что очертив достаточно узкие возможности для взыскания проблемных задолженностей, в частности для представителей рынка МФО, НБУ хоть и сделал несколько шагов на встречу потребителям, но так же и развязал руки тем, кто планирует и в дальнейшем злоупотреблять доступностью отечественного микрокредитования.

И здесь важно понимать, что увеличение количества проблемных или не добросовестных заемщиков, которые игнорируют свои обязательства, неизбежно приведет к тому, что МФО будут вынуждены принимать решительные действия для предотвращения распространения этого явления. Какие именно? На мой взгляд, наиболее вероятных вариантов два.

Первый — это увеличение процентных ставок. Этим шагом небанковские финучреждения могут перекрыть те потери, которые будут расти вместе с процентом должников.

А второй — это значительно уменьшить доступность кредита. Этот вариант сейчас выглядит наиболее вероятным и одновременно более опасным для экономики страны. Ведь уменьшение доступности потребительских кредитов может вызвать цепную реакцию и значительно уменьшить покупательную способность украинцев, что приведет к ухудшению экономики в целом.

Хочу добавить, что открытые и честные компании и подписание Президентом Украины Закона № 1349-IX ставили на первое место клиентов, ведь задача хорошего коллектора не запугать или выбить из клиента деньги, а помочь решить финансовую проблему, дать качественный и полезный совет и направить клиента в нужное в первую очередь ему, клиенту, русло.

Мирослав Евсиенко — руководитель Департамента управления бизнесом финансовой компании «Благо»