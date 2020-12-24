Украине необходимо выплатить $17 млрд по валютным госдолгам в 2021-2022 годах

По оценкам Национального банка, в 2021-2022 годах Украина должна будет оплатить более $17 млрд по государственному и гарантированному государством долгу в иностранной валюте. Это эквивалентно около 65% международных резервов по состоянию на начало декабря.

Об этом сообщается в отчете НБУ.

Читайте также: На выплату госдолга пошла каждая восьмая гривна бюджета-2020 – Счетная палата

В регуляторе отметили, что в декабре Украина получила $670,2 млн от размещения еврооблигаций и 623,5 млн евро по программе макрофинансовой помощи от ЕС, которые были направлены в бюджет.

“Дальнейшие поступления традиционно будут зависеть от выполнения Украиной собственных обязательств в части проведения реформ”, – отмечает Нацбанк.

Согласно графику выплат, в 2021 году Украина должна погасить $10 млрд внешних долгов, в 2022— $7 млрд. В третьем квартале 2021 года — около $4 млрд.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫