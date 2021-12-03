Укрэнерго получит новый наблюдательный совет

Номинационный комитет согласовал победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета в НЭК «Укрэнерго».

Об этом сообщает Министерство экономики.

В наблюдательный совет входят 7 членов, из которых 4 независимых директора и 3 представителя государства.

Ранее правительство согласовало победителей конкурса на независимых членов наблюдательного совета. Это:

Педер Андреасен Остермарк, президент и исполнительный директор датского оператора магистральных сетей Energinet;

Доббени Даниэль, президент нидерландской KIC InnoEnergy Benelux;

InnoEnergy Benelux; Остоич Деян, специалист по энергетике во Всемирном банке и представитель ВБ в Украине;

Пионковски Роман, гендиректор Energa-Operator SA (Польша).

Напомним, срок полномочий действующих членов наблюдательного совета «Укрэнерго» истек в октябре 2021 года.

Украина пообещала МВФ обеспечить, в частности, полноценную работу наблюдательного совета «Укрэнерго» до конца декабря 2021 года.