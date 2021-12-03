Укрэнерго получит новый наблюдательный совет

Номинационный комитет согласовал победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета в НЭК «Укрэнерго».
Об этом сообщает Министерство экономики.
В наблюдательный совет входят 7 членов, из которых 4 независимых директора и 3 представителя государства.
Ранее правительство согласовало победителей конкурса на независимых членов наблюдательного совета. Это:
Напомним, срок полномочий действующих членов наблюдательного совета «Укрэнерго» истек в октябре 2021 года.
Украина пообещала МВФ обеспечить, в частности, полноценную работу наблюдательного совета «Укрэнерго» до конца декабря 2021 года.
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