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Укрэнерго получит новый наблюдательный совет

Укрэнерго получит новый наблюдательный совет

Номинационный комитет согласовал победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета в НЭК «Укрэнерго».

Об этом сообщает Министерство экономики.

В наблюдательный совет входят 7 членов, из которых 4 независимых директора и 3 представителя государства.

Ранее правительство согласовало победителей конкурса на независимых членов наблюдательного совета. Это:

  • Педер Андреасен Остермарк, президент и исполнительный директор датского оператора магистральных сетей Energinet;
  • Доббени Даниэль, президент нидерландской KIC InnoEnergy Benelux;
  • Остоич Деян, специалист по энергетике во Всемирном банке и представитель ВБ в Украине;
  • Пионковски Роман, гендиректор Energa-Operator SA (Польша).

Напомним, срок полномочий действующих членов наблюдательного совета «Укрэнерго» истек в октябре 2021 года.

Украина пообещала МВФ обеспечить, в частности, полноценную работу наблюдательного совета «Укрэнерго» до конца декабря 2021 года.

По материалам Економічна Правда
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