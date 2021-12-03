«Фонд будущего»: как это работает в других странах

Президент Украины заявил, что в скором времени внесет законопроект об экономическом паспорте украинца.

Что это значит? Согласно идеи, проценты от реализации земли, полезных ископаемых и других природных богатств будут начисляться на специальные личные счета («экономические паспорта») детей граждан Украины. После достижения совершеннолетия дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине.

Как заявил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, ожидается, что дети, у которых будет экономический паспорт, на момент достижения совершеннолетия будут иметь по $ 10 тысяч долларов.

Так, еще 16 января 2020 в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2754 «Об экономическом паспорте украинца»

Он предполагает:

cоздание «Фонда будущего», куда ежегодно будет поступать 1% от реализации земли, полезных ископаемых и других природных богатств;

деньги будут начисляться на специальные личные счета («экономические паспорта») граждан Украины, рожденных после 1 января 2021 года;

гражданин-владелец «экономического паспорта» должен прожить на территории Украины следующие 18 лет;

20 марта 2021 года Владимир Зеленский заявил, что закон будет касаться всех детей до 18 лет;

после 18 лет лица смогут использовать деньги по своему усмотрению.

Какие еще страны откладывают деньги от продажи недр на специальные счета для детей — читайте дальше.

Норвегия. Эта страна создала специальный «Норвежский нефтяной фонд» — именно сюда, а не в бюджет поступают резервные средства от продажи нефтегазовых ресурсов.

Средства из Фонда предназначены для финансирования всеобщего благосостояния Норвегии. Он выполняет две функции: «Фонд будущих поколений» и стабилизационный фонд. Известно, что отчисления от полученных нефтяных доходов поступают на личные счета норвежцев и счета для новорожденных. Так, согласно одного из расчетов, каждый гражданин страны получает $ 220 тыс.;

Кувейт. «Фонд будущих поколений» основан для управления денежными средствами, полученными от продажи нефти. В Фонд переводится 50% из резервного фонда государства.

Каждому новорожденному кувейтцу государство открывает депозитный счет в размере $ 3 тыс. Однако в дальнейшем депозит прирастает не только процентами от продажи нефти и газа, но и отчислениями от родителей. Распоряжаться денежными средствами можно после достижения 18 лет;

США, штат Аляска. «Перманентный фонд», в который поступает 25% всех доходов от нефти. Ежегодно половина этих средств распределяется среди жителей штата. Дивиденды фонда получают абсолютно все зарегистрированные жители Аляски, которые отвечают определенным требованиям.

Сумма выплаты гражданам ежегодно перечисляется и зависит от доходов последних пяти лет, а также количества получателей

в соответствующем году. Например, в 2020 году эта сумма составляла $ 992, а в 2019 году — $ 1606;

ОАЭ. Доходы от нефти и газа позволяют государству открывать депозитный счет для обеспечения детей, рожденных в семье граждан этой страны. К 18-летию там накапливается около $ 100 тыс. После достижения 18 лет лица смогут использовать деньги по своему усмотрению.

Кроме того, после свадьбы новоиспеченные супруги в стране получают беспроцентный кредит из «Брачного фонда» — это примерно $ 20 тыс. на каждого в паре. А когда в семье рождается ребенок, долг автоматически обнуляется;

Саудовская Аравия. Граждане являются совладельцами ресурсов страны (нефти). Государство насчитывает $ 10 тыс. при рождении ребенка, а также безвозмездно выдает $ 80тыс. на приобретение жилья, еще $ 13 тыс. — каждому выпускнику вуза.

Также существует 9 программ поддержки граждан с низким доходом: правительство финансирует приобретение мебели, продуктов питания, страховку.