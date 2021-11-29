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Присваивал деньги во время бюджетных закупок: СБУ разоблачила экс-чиновника

Присваивал деньги во время бюджетных закупок: СБУ разоблачила экс-чиновника

Сотрудники СБУ разоблачили бывшего чиновника Государственной судебной администрации. Он был причастен к схеме закупки некачественного оборудования для нужд ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, в результате преступной схемы был нанесен ущерб бюджету – почти 51 млн гривен. Организатором схемы был начальник одного из управлений Государственной судебной администрации и руководитель частной компании. Действовали они в течение 2016-2018 годов.

Участники схемы закупали по искусственно завышенным ценам средства для протоколирования судебных заседаний и видеоконференций. Однако, по оценкам экспертов, технические характеристики оборудования не соответствуют требованиям защиты информации.

Оба организатора аферы уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом мер пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и привлечению к ответственности других лиц, причастных к схеме.

По материалам РБК-Украина
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