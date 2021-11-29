Как оформить пенсию через «Дію». Пошаговая инструкция

С 29 ноября украинцам упростили выход на пенсию и дали возможность оформить все документы через портал Дія. Там же можно будет пересчитать пенсию.
Преимущества. По словам главы Минцифры, вице-премьер-министра Михаила Федорова, оформить пенсию через электронный портал — это не только удобно, но и безопасно во время пандемии. Сейчас оформление пенсии в привычном режиме означает походы по кабинетам и многочасовые очереди. «Дія» должна исправить ситуацию.
Как получить или пересчитать пенсию онлайн через Дію:
Когда пенсия была назначена — станет известно в течение 10 рабочих дней. Письмо с оповещением придет на указанную электронную почту.
Читайте также: Пенсии в Украине: кому и на сколько повысят выплаты с 1 декабря
В Минцифры подсчитали: за прошлый год по назначению и перерасчетной пенсией украинцы обращались 1,3 миллиона раз. Практически всем им пришлось лично идти в госорганы и стоять в очередях.
Кроме того, сейчас в «Дія» можно получать справки ОК-5 и ОК-7 О трудовом и страховом стаже. Их часто просят при приеме на работу. Чтобы получить такую справку, нужно:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 1 января минимальная зарплата врачей составит 20 тысяч гривен — ЗеленскийВчера, 08:33 - 1600 25
С 1 января изменятся тарифы на распределение газаВчера, 16:02 - 5433 11
Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — ОпендатаботВчера, 12:21 - 1809 8
С сегодняшнего дня в Украине изменился размер алиментовПозавчера, 19:00 - 5523 4
Киевстар оценил, сколько будет стоить покрытие 4G-сетью 99% населения УкраиныВчера, 13:35 - 928 4
С 1 января изменятся тарифы на распределение газаВчера, 16:02 - 5433 11
Миллиардер из США объяснил, почему не стоит хранить наличныеВчера, 17:33 - 3634 2
НБУ назвал причины падения курса гривныВчера, 14:01 - 1841
Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — ОпендатаботВчера, 12:21 - 1809 8
«Новая почта» объявила об изменении тарифовВчера, 16:46 - 1671
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 668
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 980
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 283
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 878 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1697 1