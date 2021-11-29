Как оформить пенсию через «Дію». Пошаговая инструкция

С 29 ноября украинцам упростили выход на пенсию и дали возможность оформить все документы через портал Дія. Там же можно будет пересчитать пенсию.

Преимущества. По словам главы Минцифры, вице-премьер-министра Михаила Федорова, оформить пенсию через электронный портал — это не только удобно, но и безопасно во время пандемии. Сейчас оформление пенсии в привычном режиме означает походы по кабинетам и многочасовые очереди. «Дія» должна исправить ситуацию.

Как получить или пересчитать пенсию онлайн через Дію:

авторизоваться на портале;

зайти в раздел «Пенсии, льготы и пособие» и выбрать пункт с пенсиями;

заполнить заявление. Часть данных там уже будет. Останется заполнить недостающее;

указать, о каком виде пенсии идет речь;

указать способ получения выплат на банковскую карту или в отделении почты;

загрузить документы, которые предложит портал;

поставить электронную подпись и нажать «Отправить».

Когда пенсия была назначена — станет известно в течение 10 рабочих дней. Письмо с оповещением придет на указанную электронную почту.

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В Минцифры подсчитали: за прошлый год по назначению и перерасчетной пенсией украинцы обращались 1,3 миллиона раз. Практически всем им пришлось лично идти в госорганы и стоять в очередях.

Кроме того, сейчас в «Дія» можно получать справки ОК-5 и ОК-7 О трудовом и страховом стаже. Их часто просят при приеме на работу. Чтобы получить такую справку, нужно: